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    У вихідні перекриють Дарницьку площу: як об’їхати (схема)

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    <div class="alt">Ремонтні роботи на Дарницькій площі тривають із серпня цього року</div> <div class="copy"></div> - У вихідні перекриють Дарницьку площу: як об’їхати (схема)
    Ремонтні роботи на Дарницькій площі тривають із серпня цього року
    Фото: пресслужба мера Києва

    Ремонтні роботи виконуватимуться вночі

    Із 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також із 22:00 19 жовтня до 09:00 20 жовтня на Дарницькій площі перекриють рух транспорту.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» звертає увагу водіїв, що проїзди відкриватимуть поступово. Так, близько 02:00 19 жовтня відкриють виїзд із Харківського шосе на вулиці Сергієнка і Празьку.

    Також імовірне обмеження руху вночі 21 жовтня, про що буде повідомлено додатково.

    У ніч на 19 жовтня можна користуватися наступними маршрутами руху:

    • просп. Гагаріна – б-р Верховної Ради – вул. Вифлеємська – просп. Соборності (в обидва напрямки);
    • просп. Соборності – з’їзд за АЗС – розворот під шляхопроводом – вул. Тампере – б-р Верховної Ради – просп. Гагаріна;
    • просп. Миру – б-р Верховної Ради – вул. Вифлеємська – просп. Соборності – Харківське шосе;
    • Харківське шосе – просп. Соборності – вул. Тампере – б-р Верховної Ради (виїзди на просп. Миру, просп. Гагаріна);
    • Харківське шосе – просп. Соборності – вул. Тампере – б-р Верховної Ради – вул. Будівельників – вул. Сосюри – вул. Празька;
    • вул. Празька – вул. Сергієнка – вул. Сосюри – просп. Гагаріна – б-р Верховної Ради – вул. Вифлеємська – просп. Соборності.
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    Уточнені маршрути руху та схема для об’їзду у ніч на 20 жовтня буде повідомлено додатково.

    Нагадаємо, що дорожники завершують основні роботи на проїжджій частині і вночі цими вихідними вкладатимуть верхній шар асфальту.

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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