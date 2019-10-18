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    У вихідні через Північний міст краще не їхати

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    Рух Північним мостом буде ускладнено - У вихідні через Північний міст краще не їхати
    Рух Північним мостом буде ускладнено

    На Північному мосту вестимуться ремонтні роботи

    У вихідні, 19 і 20 жовтня, на Північному мосту у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Це пов’язано із поточним ремонтом на мосту.

    Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», рух буде обмежено:

    • з 8:00 до 14:00 19 та 20 жовтня (у бік Троєщини)
    • з 14:00 до 18:00 19 та 20 жовтня (у бік метро «Почайна»)

    «Роботи виконуємо у вихідні, щоб менше ускладнювати рух. Більше того, зранку працюватимемо на частині у бік Троєщини. А пообіді – навпаки, у бік Почайни», - зазначили дорожники.

    На час робіт рух буде частково обмежено.

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    Як повідомлялося, у Києві розпочинається комплекс заходів для належного утримання вулиць і доріг в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

    Раніше повідомлялося, що укомунальній корпорації «Київавтодор» триває підготовка до зими. Шляхово-експлуатаційні управління районів готують техніку до зими, заготовляють сіль і пісок.

    дороги ремонт Київавтодор транспорт міст
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