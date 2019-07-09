Столичні чиновники не можуть встановити точну кількість потенційно небезпечних об’єктів

Столичні чиновники не можуть встановити точну кількість потенційно небезпечних об’єктівдокумент
Завод «Маяк» увійшов до списку потенційно небезпечних виробництв Києва
Шкідливі промислові виробництва хочуть винести за межі Києва
Цього тижня у Київській міській раді буде розглянуто питання про перспективи перенесення шкідливих промислових виробництв за межі столиці. Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.
При цьому він вважає, що столичні чиновники збилися з рахунку в питанні чисельності потенційно небезпечних об'єктів і виробництв на території Києва.
«Дані Постійної Комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) за листопад 2018-го і лютий 2019-го (період в 4 місяці) різняться на 107 об'єктів… 508 об'єктів станом на листопад 2018-го проти 615 - у лютому цього року. Так скільки їх, потенційно небезпечних?» - запитує депутат.
Пабат зазначив, що «винос шкідливого виробництва за «дужки» нашого мегаполісу відкладається на невизначений термін, до врегулювання нормативно-правової бази, якою, зокрема, потрібно передбачити механізм компенсації збитків для підприємств».
Він також додав, що сам список потенційно небезпечних виробництв Києва, затверджений протоколом Постійної комісії з питань ТЕБ та НС, налічує 40 промислових об'єктів, 11 з яких розташовані в Оболонському районі.
У двох районах Києва - Печерському та Голосіївському - комісія не виявила потенційно небезпечних виробництв.