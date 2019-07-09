Столичні чиновники не можуть встановити точну кількість потенційно небезпечних об’єктів документ



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Завод «Маяк» увійшов до списку потенційно небезпечних виробництв Києва

Шкідливі промислові виробництва хочуть винести за межі Києва

Цього тижня у Київській міській раді буде розглянуто питання про перспективи перенесення шкідливих промислових виробництв за межі столиці. Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він вважає, що столичні чиновники збилися з рахунку в питанні чисельності потенційно небезпечних об'єктів і виробництв на території Києва.

«Дані Постійної Комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) за листопад 2018-го і лютий 2019-го (період в 4 місяці) різняться на 107 об'єктів… 508 об'єктів станом на листопад 2018-го проти 615 - у лютому цього року. Так скільки їх, потенційно небезпечних?» - запитує депутат.

Пабат зазначив, що «винос шкідливого виробництва за «дужки» нашого мегаполісу відкладається на невизначений термін, до врегулювання нормативно-правової бази, якою, зокрема, потрібно передбачити механізм компенсації збитків для підприємств».

Він також додав, що сам список потенційно небезпечних виробництв Києва, затверджений протоколом Постійної комісії з питань ТЕБ та НС, налічує 40 промислових об'єктів, 11 з яких розташовані в Оболонському районі.

У двох районах Києва - Печерському та Голосіївському - комісія не виявила потенційно небезпечних виробництв.