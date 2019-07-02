Кияни пропонують ввести плату за в’їзд у столицю для «немісцевих» авто



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Кошти пропонують направити на екологічний контроль за транспортом та на ремонт доріг

На сайті Київської міської ради зареєстрована петиція за введення плати за в'їзд у Київ автомобілів, які зареєстровані не в столиці та області, а інших областях України та з інших країн. Петиція з’явилася 1 липня 2019 року.

Її автор Андрій Кроленко вважає, що таким чином можна було б зменшити затори у Києві і поліпшити екологічну ситуацію.

«Київ потерпає від пробок, безкінечні затори, аварії. Екологічна ситуація жахлива, за викидами немає ніякого контролю. Тому пропоную ввести плату за в'їзд у місто усім, крім авто з реєстрацією у м. Київ та області», - сказано в петиції.

Її ініціатор пропонує ввести: «Для легкових авто, мінібусів та малого комерційного транспорту - 500 грн в місяць, та 100 грн разовий в'їзд. Для великогабаритного транспорту, включаючи автобуси - 1500 грн, та 150 грн разовий в'їзд. Кошти направити на рішення з екологічного контролю за транспортом та на ремонт доріг».

Нагадаємо, що жителі Києва пропонують заборонити рух скутерів та мотоциклів з 23-ї до 7-ї години на вулицях столиці, де розташовані житлові будинки, оскільки рівень шуму перевищує норми.