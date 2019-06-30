Киян попередили: забруднення повітря щоліта «зашкалюватиме»



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Основна порада киянам – в спекотну пору в місцях максимального розміщення автотранспорту краще не перебувати

У Києві в літній період буде зберігатися високий рівень забруднення повітря, людям рекомендують уникати місць масового скупчення автотранспорту.

Про це сказав начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі ObozTV.

Він розповів, які категорії людей найбільше схильні до ризиків для здоров'я.

«У групі ризику діти, літні люди, вагітні, а також люди з хронічними захворюваннями, в першу чергу – легень, з бронхіальною астмою. Їм не рекомендується знаходитися в спекотну пору в місцях скупчення автотранспорту. Що стосується парків, скверів, територій житлової забудови, де є недопуск автотранспорту, повітря там абсолютно відповідає стандартам», - повідомив Рубан.

За його словами, основна порада киянам – «в спекотну пору в місцях максимального розміщення автотранспорту краще не перебувати».

Раніше вчені попередили про смертельну спеку в світі у цьому році. Фахівці зазначають, що причиною аномальної спеки стали дві області високого тиску поруч з Гренландією і над північно-центральною Європою. Вони блокують доступ циклону, який міг би охолодити повітря, і пропускає гарячі маси з іспанської та африканської пустель.