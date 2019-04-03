Столичні добровольці вперше отримають виплати нарівні з учасниками АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмір щорічної матеріальної допомоги складає 5 тис. грн на одну особу

Цього року воїнів-добровольців Києва вперше забезпечать матеріальною підтримкою та пільгами, які Київська міська державна адміністрація надає учасникам бойових дій на Сході та членам їхніх сімей. Про це повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації із самоврядних повноважень Марина Хонда.

«На виконання цільової програми КМДА «Турбота. Назустріч киянам» вже найближчим часом буде здійснено 26 269 виплат щорічної матеріальної допомоги учасникам АТО, зокрема, і воїнам-добровольцям, які отримають таку виплату вперше», – зазначила Хонда.

Вона уточнила, що розмір вказаної допомоги складає 5 тис. грн на одну особу. Кошти перерахують на картку киянина.

«На ці виплати міською соціальною програмою передбачено 131,4 млн гривень», – розповіла Хонда.

За словами заступника голови КМДА, по 5 тис. грн щорічної матеріальної допомоги після особистих звернень зможуть отримати і члени сімей учасників АТО, які перебувають у полоні або зникли без вісті. Крім того, 7 київських родин загиблих бійців отримають у квітні по 5 тис. грн допомоги на поховання.

«Водночас члени сімей загиблих або померлих учасників АТО, як і рідні загиблих або померлих учасників Революції Гідності, отримають на рахунок картки киянина по 25 тисяч гривень щорічної допомоги», – зауважила Хонда.

За її словами, з міського бюджету буде здійснено 573 такі виплати на загальну суму понад 14 мільйонів грн.

Заступник голови КМДА нагадала, що 14 березня воїни-добровольці столиці отримали перші посвідчення, які надають ті ж пільги, що їх мають бійці АТО. 16 таких посвідчень Марина Хонда вручила під час урочистостей із нагоди відзначення Дня українського добровольця. За її словами, пільги стосуються медичного обслуговування, житлово-комунальних послуг тощо. Марина Хонда зазначила, що цього рішення добровольці чекали роками, тому у КМДА очікують великої кількості заявок на отримання посвідчення.

Як повідомляла заступник голови КМДА, рішення про надання посвідчення та відповідних пільг приймається Комісією з питань надання на території міста Києва посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного кордону суверенітету на сході України. Комісія також приймає рішення про надання посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) бійця-добровольця.