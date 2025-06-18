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«Сталінка» за $200 тис. Пенсіонерка купила квартиру у родини головного митника – розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Сталінка» за $200 тис. Пенсіонерка купила квартиру у родини головного митника – розслідування
Звягінцева у 2024 році продала свою квартиру площею 80 кв. м у «сталінці» на Печерську за $200 тис.
фото: hromadske

У грудні 2022-го пенсіонерка отримала 1 тис. грн матеріальної допомоги від сільради, а у 2024 – купила дорогу квартиру і авто

Дружина головного митника Альона Звягінцева у 2024 році продала свою квартиру площею 80 кв. м у «сталінці» на Печерську за $200 тис. Це дорожче, ніж будинок Звягінцевих площею 240 кв. м під Києвом, який обійшовся родині у 122 тис. Про це йдеться в розслідуванні hromadske, інформує «Главком».

У розслідуванні повідомляється, що 1 кв. м у «сталінці» на столичному Печерську Альона Звягінцева продала за понад $2,5 тис., що є дещо вище ринкової вартості. Вигідніше зараз вкласти у квартиру в пафосній новобудові на Печерську або на Лук’янівці. 

Альона Звягінцева у 2024 році продала свою квартиру площею 80 кв. м у «сталінці» на Печерську за $200 тис.
Альона Звягінцева у 2024 році продала свою квартиру площею 80 кв. м у «сталінці» на Печерську за $200 тис.
фото: hromadske

Журналісти отримали документ, у якому написано, що за останньою оцінкою ринкова вартість цієї квартири у «сталінці» на Печерську становить майже 7 млн грн. Навіть якщо припустити, що це реальна оцінка, то хтось просто накинув родині митника зверху приблизно півтора мільйона гривень, додають розслідувачі.

 

Як вдалося з'ясувати журналістам, квартиру придбала Ніна Радченко, 71-річна жителька села Кошманівка на Полтавщині. У грудні 2022-го жінка отримала 1 тис. грн матеріальної допомоги від сільради. А вже у 2024-му, за даними YouControl, придбала не лише квартиру за понад 8 млн грн, а й автомобіль Audi Q3 2016 року випуску – щонайменше за $15 тис.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили в. о. голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву про підозру в недекларуванні будинку під Києвом. За даними слідства, у 2021-2023 підозрюваний не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м кв. та земельну ділянку, де він розташований.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Також повідомлялося, що начальник Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував $62 млн готівки, отриманих у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків.

Теги: митниця декларація чиновник Україна

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