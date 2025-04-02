Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину

Сукциніт – це природна викопна смола, яка утворилася в еоценовий період, 42–38 млн років тому

Фахова експертиза підтвердила: вилучені митниками зразки – це дорогоцінне каміння органогенного утворення

Київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю.

Необроблений бурштин різновиду сукциніт фото: Київська митниця/Facebook

Повідомляється, що працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.

Відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри фото: Київська митниця/Facebook

За словами митників, відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри, проте експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт.

Необроблений бурштин різновиду сукциніт вилучили столичні митники з відправлень, які прямували з Рівного до Великобританії та США фото: Київська митниця/Facebook

Розміри унікальні: найдовший зразок сягає 158 мм, інший – 151 мм.

Столичні митники нагадали, що за законодавством України, пересилати дорогоцінне каміння без оголошення вартості заборонено, також вміст посилок має бути детально задекларований.

Нагадаємо, 6 січня у селі Довговоля Вараського району, що у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно перевозив майже 70 кілограмів бурштину. Відомо, що чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги.