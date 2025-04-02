Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину
Фахова експертиза підтвердила: вилучені митниками зразки – це дорогоцінне каміння органогенного утворення
Київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю.
Повідомляється, що працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.
За словами митників, відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри, проте експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт.
Розміри унікальні: найдовший зразок сягає 158 мм, інший – 151 мм.
Столичні митники нагадали, що за законодавством України, пересилати дорогоцінне каміння без оголошення вартості заборонено, також вміст посилок має бути детально задекларований.
Нагадаємо, 6 січня у селі Довговоля Вараського району, що у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно перевозив майже 70 кілограмів бурштину. Відомо, що чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги.
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