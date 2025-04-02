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Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину
Сукциніт – це природна викопна смола, яка утворилася в еоценовий період, 42–38 млн років тому
фото: Київська митниця/Facebook

Фахова експертиза підтвердила: вилучені митниками зразки – це дорогоцінне каміння органогенного утворення 

Київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю

Необроблений бурштин різновиду сукциніт
Необроблений бурштин різновиду сукциніт
фото: Київська митниця/Facebook

Повідомляється, що працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.

Відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри
Відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри
фото: Київська митниця/Facebook

За словами митників, відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри, проте експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт.

Необроблений бурштин різновиду сукциніт вилучили столичні митники з відправлень, які прямували з Рівного до Великобританії та США
Необроблений бурштин різновиду сукциніт вилучили столичні митники з відправлень, які прямували з Рівного до Великобританії та США
фото: Київська митниця/Facebook

Розміри унікальні: найдовший зразок сягає 158 мм, інший – 151 мм.

Столичні митники нагадали, що за законодавством України, пересилати дорогоцінне каміння без оголошення вартості заборонено, також вміст посилок має бути детально задекларований. 

Нагадаємо, 6 січня у селі Довговоля Вараського району, що у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно перевозив майже 70 кілограмів бурштину. Відомо, що чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги.

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Теги: Україна митниця бурштин

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