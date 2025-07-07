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На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонула жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонула жінка
Тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега
фото з відкритих джерел

Компанія, що відпочивала на водоймі, помітила, що одна з їхніх подруг зайшла у воду та зникла...

У столиці на озері Верхнє Вигурівське під час купання зникла жінка. За викликом прибули рятувальники, тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега на триметровій глибині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Києві.

Зазначається, що 5 липня о 20:04 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло надійшло повідомлення про те, що на озері Верхнє Вигурівське у Деснянському районі столиці, ймовірно потонула людина.

«Компанія, що відпочивала на водоймі, помітила, що одна з їхніх подруг зайшла у воду та зникла. Тоді люди й зателефонували до Служби порятунку», – пояснили в дописі.

Рятувальники на відстані 15 метрів від берега на триметровій глибині знайшли тіло потонулої 39-річної жінки. За допомогою водолазно-рятувального спорядження загиблу підняли та доправили його на берег.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, протягом червня в Україні на водоймах загинуло 98 осіб, серед загиблих – вісім дітей. Лише за останній тиждень вода забрала життя дев'яти людей, з них – двоє дітей. Одним із найтрагічніших випадків стало загибель 13-річного хлопчика в Харківській області: дитина зникла під час купання у річці, тіло знайшли водолази.

З початку 2025 року на воді загинуло вже 467 осіб, серед них 28 дітей.

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Теги: Київ смерть на воді

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