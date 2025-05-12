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У Києві почалася реєстрація тварин: для яких домашніх улюбленців вона обов'язкова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві почалася реєстрація тварин: для яких домашніх улюбленців вона обов'язкова
Реєстрація є обов’язковою для всіх собак та добровільною для котів
фото: freepik.com

Для реєстрації власнику необхідно подати заповнену форму № 1, яку можна отримати у ЦНАПі, та квитанцію про оплату

Сьогодні, 12 травня, у Києві запрацював новий сервіс реєстрації домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Реєстрація є обов’язковою для всіх собак та добровільною для котів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва

Директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини Сергій Сабуров наголосив на важливості цієї процедури з точки зору безпеки. За його словами, це насамперед питання безпеки, адже у разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому.

Крім того, актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті сприятиме більш ефективному плануванню міської інфраструктури та дотриманню ветеринарно-санітарних норм.

Сабуров зауважив, що реєстрація є обов’язковою для всіх собак та добровільною для котів.

Для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму № 1, яку можна отримати безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після успішної реєстрації тварині буде присвоєно унікальний номер, а власник отримає реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця. 

Нагадаємо, семеро дітей з Броварів на Київщині потрапили до лікарні через те, що на них напав собака неподалік навчального закладу. Поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

До слова, у Швейцарії 68-річну жінку притягнули до суду за те, що вона регулярно підгодовувала кота своїх сусідів. У результаті тварина перестала повертатися додому. 

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Теги: Київ тварини реєстрація

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