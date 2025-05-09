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9 травня у Києві зафіксовано провокації із забороненою символікою (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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9 травня у Києві зафіксовано провокації із забороненою символікою (відео)
Порушницю у пілотці з червоною зіркою доставили до Печерського районного управління поліції для з’ясування обставин
скриншот відео

9 травня правоохоронці зафіксували порушення під час покладання квітів у столичному Парку Слави

У п'ятницю, 9 травня, в центрі Києва правоохоронці зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до «вічного вогню» у Парку Слави. Вони були пов’язані із використанням забороненої символіки та піснями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live.

Зокрема, літня жінка на ім’я Галина Петрівна прийшла у Парк Слави з квітами та у військовій пілотці із забороненою символікою. На зауваження поліцейських вона відреагувала агресивно, почала ображати правоохоронців, цитувати російське оповідання «Муму» Івана Тургенєва, яке, на її думку, не читали правоохоронці, та погрожувала «відправити їх на фронт». На прохання поліцейських зняти пілотку, вона заявила, що це головний убір, який буцімто за етикетом жінка знімати не зобов'язана. Тоді правоохоронці попросили жінку, щоб вона поклала квіти, з якими прийшла і покинула парк. На що жінка зухвало відповіла: «Пізно, мене вже сфотографували і тепер весь світ знатиме, що ви мене женете звідси». З її слів можна припустити, що жінка прийшла у Парк Слави саме заради розголосу. Порушницю доставили до Печерського районного управління поліції для з’ясування обставин.

Жінка, яка прийшла у Парк вічної Слави послухати радяянських пісень, привернула увагу поліції
Жінка, яка прийшла у Парк вічної Слави послухати радяянських пісень, привернула увагу поліції
скриншот відео

Згодом стався ще один випадок – жінка публічно увімкнула на телефоні радянську пісню «День Перемоги» та розповідала про свого діда, який воював у Бресті. Її поведінка також викликала зацікавлення поліції.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого. Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

Учора, 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата. 

Зеленський нагадав, що понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору. Президент України закликав українців щанувати свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому українці знову ведуть боротьбу зі злом. 

У заході також узяли участь: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні.

Сьогодні, 9 травня, Україна святкує День Європи

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Теги: Київ жінка квіти фронт

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