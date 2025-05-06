У Броварах собака напав на школярів, постраждали семеро дітей

Собака напав на школярів, які вийшли після уроків з навчальних закладів

Семеро дітей з Броварів на Київщині потрапили до лікарні через те, що на них напав собака неподалік навчального закладу. Про це, як інформує «Главком», повідомляє міський голова Ігор Сапожко та поліція Київської області.

«Близько 13:00 на території між ліцеями №5 та №8 невідомий собака вчинив напад на школярів, які вийшли після уроків з навчальних закладів. За словами очевидців, тварина не схожа на безпритульну, швидше за все собака має господарів», – повідомив Сапожко.

Семеро дітей, за словами міського голови, було госпіталізовано, стан задовільний, школярі мають травми легкого та середнього ступеня. Усім надано необхідну медичну допомогу, проведено вакцинацію.

Поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Також повідомили фахівців Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень. Проводиться розслідування інциденту.

Згодом міський голова Броварів повідомив, що собаку відловили, пес перебуває в тимчасовому прихистку. Далі його буде передано до відповідних служб для обстеження.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя 30 собак. Усі вони мешкали в однокімнатній квартирі.

Раніше у селі Гатне, що на Київщині, жінка побила собаку сокирою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.