Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди

На даний момент рятувальники знайшли лише шістьох з 15 жителів будинку

У Святошинському районі Києва через влучання російської ракети зруйновано старий житловий будинок, у якому проживали 15 осіб: На даний момент рятувальники знайшли лише шістьох. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

«Це старий будинок, який будувався ще наприкінці Другої світової війни. На жаль, від нього нічого не залишилось», – повідомив Ткачук.

Рятувальники досі розбирають завали, там ще можуть бути люди.

«Це була чергова комбінована російська атака. Ворог використовував і ударні БПЛА, і балістичні ракети, і крилаті ракети. Тому дуже багато сьогодні падінь було – маємо 18 місць», – сказав Ткачук.

За даними Святошинської районної державної адміністрації, станом на ранок 24 квітня внаслідок чергової ворожої атаки є пошкодження/руйнування в Святошинському районі міста Києва, всі відповідні служби працюють на місцях.

Руйнування в Святошинському районі міста Києва внаслідок чергової ворожої атаки фото: Святошинська РДА/Facebook

У районі також працює пункт підтримки, розташований за адресою:

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №96 ім О.К.Антонова (вулиця Олександра Оксанченка, 2).

Контактні телефони:

095 188 06 93 – оперативний черговий Святошинської РДА;

097 003 93 67, 093 800 76 71 – для отримання психологічної допомогти;

050 412 67 11 – приймальня КП «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

Нагадаємо, що нічна атака на Київ у ніч проти 24 квітня була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.