У найвідомішої пари лелек Одарки та Грицика з'явилися пташенята
Життя птахів транслюють цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський»
Найвідоміша пара лелек України Грицик та Одарка стали батьками пташенят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію життя птахів.
На відео видно, як лелека годує своїх пташенят.
Зауважимо, що життя птахів транслюють цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський».
Нагадаємо, що лелека Грицько повернувся до свого гнізда в селі Леляки Пирятинської громади 22 березня. Національний природний парк «Пирятинський» запустив цілодобову онлайн-трансляцію з лелечого гнізда, завдяки якій можна спостерігати за птахами в реальному часі.
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