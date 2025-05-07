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У найвідомішої пари лелек Одарки та Грицика з'явилися пташенята

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лелеки Грицик та Одарка стали батьками
фото: скриншот з відео

Життя птахів транслюють цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський»

Найвідоміша пара лелек України Грицик та Одарка стали батьками пташенят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію життя птахів.

На відео видно, як лелека годує своїх пташенят.

У найвідомішої пари лелек Одарки та Грицика з'явилися пташенята фото 1
скриншот

Зауважимо, що життя птахів транслюють цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський».

Нагадаємо, що лелека Грицько повернувся до свого гнізда в селі Леляки Пирятинської громади 22 березня. Національний природний парк «Пирятинський» запустив цілодобову онлайн-трансляцію з лелечого гнізда, завдяки якій можна спостерігати за птахами в реальному часі. 

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Теги: тварини

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