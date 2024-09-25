Столичний автопарк поповниться новими автобусами

За попередніми даними, автобуси розподілять між усіма чотирма автобусними парками «Київпастрансу»

Спочатку транспорт буде переданий для проведення підготовчих робіт

Громадський транспорт столиці поповниться 85 новими автобусами моделі Anadolu Isuzu Citiport 12. Про це інформує «Управа КПТ».

Як зазначається, 85 міських низькопідлогових 12-метрових автобусів почнуть завозити до столиці під кінець року – партіями. Спочатку транспорт буде переданий для проведення підготовчих робіт: фарбування, встановлення табло, облаштування всередині (бо заплановано, що кабіна водія буде надійно відділена від салону для пасажирів).

Нові низькопідлогові автобуси Anadolu Isuzu Citiport 12 мають форму, подібну до МАЗів, які вже їздять у Києві

Скоріше за все, автобуси будуть обладнані інформаційною системою українського виробництва. Якщо цей прогноз справдиться, можливо, у Києві з’являться табло з новим шрифтом номера маршруту, які раніше з’явились у Івано-Франківську та Миколаєві.

За попередніми даними, автобуси розподілять між усіма чотирма автобусними парками «Київпастрансу». Також, ймовірно, виходитимуть на майбутні маршрути через Подільсько-Воскресенський міст, а ще – стануть підкріпленням для 114 маршруту, який курсує від залізничного вокзалу, через Хрещатик та Поштову площу, а потім – на самісіньку Троєщину.

Нагадаємо, столичний автобус № 7, який ходить з Львівської площі до Центрального вокзалу, 24 та 27 вересня мінятиме маршрут. Зміни у русі пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків на вул. Бульварно-Кудрявській.