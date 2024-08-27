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У Києві електротранспорт відновив звичний графік руху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві електротранспорт відновив звичний графік руху
Після російської атаки 26 серпня столичний електротранспорт затримувався або курсував з відхиленням від графіків
фото з відкритих джерел

Столичний електротранспорт повернувся до графіків руху після дефіциту напруги

У Києві електротранспорт відновив звичний графік руху. Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як повідомлялося, через відсутність напруги в мережі після російської атаки 26 серпня столичний електротранспорт затримувався або курсував з відхиленням від графіків. Тролейбуси і трамваї з найбільшим пасажиропотоком дублювалися автобусами.

«Столичний електротранспорт повернувся до графіків руху після дефіциту напруги, спричиненого вчорашньою атакою на енергосистему України. Комунальні служби були готові до такої надзвичайної ситуації та гідно прийняли цей виклик. Вони оперативно зробили все можливе, щоб якомога скоріше повернути киянам звичний сервіс перевезень», – сказав Микола Поворозник.

Понад третину світлофорів міста наразі обладнані безперебійними елементами живлення. Поворозник сподівається, що до середини наступного року всі світлофори вдасться забезпечити альтернативними джерелами живлення для того, щоб в разі аварійних відключень світла вони могли працювати.

Крім того, 27 серпня о 12:00 столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту. Фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали.

«Провели скорочення троса та обстежили контактну мережу й шпали. Виконали поточний ремонт вагонів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску.

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Теги: громадський транспорт Київ столиця КМДА транспорт

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