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«Дія» запустила тестування «Національного кешбеку»: як ним скористатися

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Дія» запустила тестування «Національного кешбеку»: як ним скористатися
Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця
фото з відкритих джерел

Отримані гроші можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, кіно, або ж задонатити на Сили оборони

У «Дії» почали тестувати послугу «Національного кешбеку. За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Таким чином українці зможуть отримувати до 3 тис. гривень кешбеку щомісяця. Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту – тестуватимуть її функціонал.

Аби доєднатися до програми, спершу треба оновити «Дію», відкрити спеціальний рахунок у банку, а потім обрати в застосунку послугу «Національний кешбек».

Отримані гроші можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно, або ж задонатити на Сили оборони чи інвестувати у військові облігації.

«Долучившись до програми, кожен українець підтримає український бізнес і державу. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Сил оборони України», – зазначили в «Дії».

Перелік продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек – за посиланням.

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 20 серпня схвалив постанову про «Національний кешбек», завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів. 

У Мінсоцполітики наголошують, що кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна. Перевірити, чи є кешбек на товар можна буде у конкретному магазині або на сайті програми.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.

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Теги: Михайло Федоров послуги транспорт держава військові українці бізнес гроші бюджет

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