«Дія» запустила тестування «Національного кешбеку»: як ним скористатися

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця

Отримані гроші можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, кіно, або ж задонатити на Сили оборони

У «Дії» почали тестувати послугу «Національного кешбеку. За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Таким чином українці зможуть отримувати до 3 тис. гривень кешбеку щомісяця. Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту – тестуватимуть її функціонал.

Аби доєднатися до програми, спершу треба оновити «Дію», відкрити спеціальний рахунок у банку, а потім обрати в застосунку послугу «Національний кешбек».

Отримані гроші можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно, або ж задонатити на Сили оборони чи інвестувати у військові облігації.

«Долучившись до програми, кожен українець підтримає український бізнес і державу. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Сил оборони України», – зазначили в «Дії».

Перелік продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек – за посиланням.

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 20 серпня схвалив постанову про «Національний кешбек», завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

У Мінсоцполітики наголошують, що кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна. Перевірити, чи є кешбек на товар можна буде у конкретному магазині або на сайті програми.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.