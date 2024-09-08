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У Києві водій на пішохідному переході збив візочок із дитиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві водій на пішохідному переході збив візочок із дитиною
Дитину з травмами доправили в «Охматдит»
фото з відкритих джерел

Батько з трирічним сином перетинав дорогу на зелене світло

У неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Авто на пішохідному переході збило дитину у візочку. У хлопчика закрита черепно-мозкова травма і підозра на перелам носа. Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на поліцію.

Батько з трирічним сином у візочку перетинав дорогу на зелене світло. Але їх не пропустив водій автомобіля, в’їхавши просто у візочок. Дитину доправили в «Охматдит».

Раніше у Вінниці авто без водія збило пенсіонерку. 

Крім того, у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції.

Також у Києві 18 серпня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої одна з автівок перекинулася.

Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.

До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.

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Теги: підозра травма автобус Охматдит водій вантажівки Київ

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