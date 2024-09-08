У Києві водій на пішохідному переході збив візочок із дитиною
Батько з трирічним сином перетинав дорогу на зелене світло
У неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Авто на пішохідному переході збило дитину у візочку. У хлопчика закрита черепно-мозкова травма і підозра на перелам носа. Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на поліцію.
Батько з трирічним сином у візочку перетинав дорогу на зелене світло. Але їх не пропустив водій автомобіля, в’їхавши просто у візочок. Дитину доправили в «Охматдит».
😱 У Києві збили дитину у колясці на пішохідному переході pic.twitter.com/D0xivxO6nz— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 8, 2024
Раніше у Вінниці авто без водія збило пенсіонерку.
Крім того, у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції.
Також у Києві 18 серпня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої одна з автівок перекинулася.
Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.
До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.
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