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Столична влада попереджає про зміни в роботі громадського транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Столична влада попереджає про зміни в роботі громадського транспорту
КМДА інформує про найближчі зміни в організації дорожнього руху та в роботі громадського транспорту
фото з відкритих джерел

З 14 вересня до 25 травня у Києві закриють рух тролейбусів № 24, 36

З 14 вересня, низка автобусів і тролейбус у Києві курсуватимуть зі змінами руху. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Автобуси та тролейбуси № 34

«14-15 вересня, низка автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова і Татарській», – йдеться у повідомленні. Зокрема, з початку руху до закінчення ярмарків транспорт рухатиметься: 

Автобус № 2 – в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом.

Тролейбуси № 24, 36

З 14 вересня орієнтовно до 25 травня закриють рух тролейбусів № 24, 36. Дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід на перетині вулиць Лугової та Богатирської. На цей період для перевезення пасажирів організують роботу тимчасових автобусних маршрутів:

№ 24-ТР – «Вулиця Північна – проспект Свободи».

На вул. Митрополита Василя Липківського закриють рух тролейбусів

Також 14 та 16 вересня із 7:00 до 22:00 на вул. Митрополита Василя Липківського закриють рух тролейбусів. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Митрополита Василя Липківського. Так, на ділянці від вул. Гетьмана Павла Скоропадського до вул. Стадіонної рух транспорту організують:

Тролейбус № 3 – від Залізничного масиву до станції метро «Площа Українських Героїв». Для зручності пасажирів маршруту присвоїли № 3-Д.

Обмеження руху транспорту Наводницькою площею

14 та 15 вересня, з 09:00 до 18:00 частково обмежать рух транспорту Наводницькою площею двома крайніми правими смугами в напрямку мосту ім. Є. О. Патона. У цей час дорожники виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття площі.

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Теги: Київ транспорт громадський транспорт КМДА столиця

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