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    Ще на одній станції київського метро з’являться антивандальні турнікети (фото)

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    На станції&nbsp;&laquo;Героїв Дніпра&raquo; будуть встановлені високі турнікети - Ще на одній станції київського метро з’являться антивандальні турнікети (фото)
    На станції «Героїв Дніпра» будуть встановлені високі турнікети
    Фото: Віктор Брагінський, Facebook

    На нових турнікетах можна оплатити проїзд усіма способами

    На станції «Героїв Дніпра» київського метро встановлять нові турнікети. Стару лінійку буде замінено на контрольно-пропускні пункти нового зразка. Про повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

    На цих турнікетах можна скористатися всіма сучасними способами оплати проїзду:

    • QR-квиток,
    • Kyiv Smart Card,
    • Карткою киянина,
    • безконтактною банківською карткою.

    Цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

    Брагінський зазначив, що для проведення монтажних робіт вестибюль №1 (напрямок станції «Мінська») буде зачинено на вхід та вихід з 19 по 23 грудня 2020 року.

    Нагадаємо, що такі турнікети вже встановлено на станціях «Площа Льва Толстого» та «Сирець».  

    Київський метрополітен також закупив 30 поручнів для ескалаторів. Необхідні роботи по заміні будуть проведені протягом найближчих трьох місяців.

    Теги: Київ громадський транспорт метро ремонт
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