Столичний музей показав українські гроші 1917-1921 років (фото)

Національний музей історії України підготував виставку, присвячену історії українських грошей

Українська грошово-банківська система 20 століття почала формуватися в другій половині 1917 року в добу Української Народної Республіки, йдеться у повідомлені музею.

19 грудня 1917 року (1 січня 1918 року за новим стилем) Українська Центральна Рада ухвалила «Тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів УНР», відповідно до якого запроваджувалася національна грошова одиниця – карбованець. Першою видрукували банкноту номіналом 100 карбованців, автор проєкту – Георгій Нарбут.

Після проголошення державної самостійності УНР 22 січня 1918 року Центральна Рада 1 березня 1918 року ухвалила Закон «Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів». Цим законом запровадили нову грошову одиницю – гривню, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця. 18 квітня 1918 року Центральна Рада прийняла Закон «Про надання Міністрові фінансів права випустити розмінних марок».

Тимчасова розмінна монета у вигляді паперових марок-шагів була випущена в обіг 8 липня 1918 року вже за гетьманату Павла Скоропадського. Подібна практика тимчасового випуску розмінних марок характерна для багатьох країн того періоду.

фото: НМІУ

На звороті українських марок-шагів був напис: «Ходить нарівні з дзвінкою монетою». Обставини не дозволили налагодити карбування металевих монет, тому марки-шаги виконували функцію розмінної грошової одиниці довший час. Поступово з обігу витіснялися «царські» рублі, грошові знаки російського Тимчасового уряду та стримувався обіг «совєтських» грошей.

В процесі абсорбції України радянською державою з центром у москві, запроваджено союзну грошово-банківську систему на основі спільної грошової одиниці рубль, який поділявся на 100 копійок. Водночас на еміграції, переважно в громадському секторі, продовжували використовувати гривні і шаги.

фото: НМІУ

Відновлена 1991 року українська держава, удосконалюючи 1996 року грошово-банківську систему, запровадила власну повноцінну грошову одиницю – гривню.

На початку дебатувалася назва розмінної одиниці: сотик, шаг, цент, копійка. І ніби мав бути «шаг», але затвердили назву «копійка».

фото: НМІУ

Побачити цю експозицію, яка зібрала зразки гривень, карбованців і шагів, різноманітні платіжні засоби, що були в обігу на території України у 1917–1921 роках можна на другому поверсі музею за адресою вул. Володимирська, 2.

Вартість квитка до музею становить 150 грн, шкільний/студентський/пенсійний – 80 грн. Діти дошкільного віку безкоштовно.