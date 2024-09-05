Замість копійки – шаг: коли в Україні з'являться нові монети

Ідея повернути шаги у грошовий обіг з'явилася ще у 1992 році, але тоді так і не була реалізована

Національний банк зможе ввести в обіг нові монети шаги замість копійок у першому півріччі 2025-го. Про це заявив глава Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю виданню Liga.net.

«Якщо парламент підтримає нашу ініціативу в цьому році, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу», – повідомив посадовець.

За його словами, ця ідея просто чекала свого часу: «І цей час, я вважаю, настав. Бо це нонсенс, що на третій рік повномасштабної війни в українському грошовому обігу залишається те, що поєднує нас із колоніальним минулим. Адже копійка зараз лишається виключно «на болотах», в Білорусі, Придністров'ї і у нас».

НБУ вирішив відродити назву української монети «шаг», щоб відновити справедливість для української грошової системи та очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським.

«Саме відродити! Бо настав час повернути Україні все те, що було несправедливо у нас вкрадене та понівечене російськими окупантами. Адже ще за часів УНР були «гривня» і «шаги». Шаги ходили на рівні з дзвінкою монетою», – нагадав Пишний.

Він зауважив, що після відновлення незалежності України навесні 1992 року обговорювалася можливість повернення шагів у грошовий обіг України і були навіть виготовлені ескізи розмінних монет – 1, 5, 10 та 25 шагів, але ідея так і не була реалізована.

Нагадаємо, що, за словами Пишного, жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде, ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ.

Раніше Нацбанк пояснив, що змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг» потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з «копійка» на «шаг» очікувано спровокувала обговорення в мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.