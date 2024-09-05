Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Замість копійки – шаг: коли в Україні з'являться нові монети

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Замість копійки – шаг: коли в Україні з'являться нові монети
НБУ вирішив відродити назву української монети «шаг»
колаж: НБУ

Ідея повернути шаги у грошовий обіг з'явилася ще у 1992 році, але тоді так і не була реалізована

Національний банк зможе ввести в обіг нові монети шаги замість копійок у першому півріччі 2025-го. Про це заявив глава Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю виданню Liga.net.

«Якщо парламент підтримає нашу ініціативу в цьому році, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу», – повідомив посадовець.

За його словами, ця ідея просто чекала свого часу: «І цей час, я вважаю, настав. Бо це нонсенс, що на третій рік повномасштабної війни в українському грошовому обігу залишається те, що поєднує нас із колоніальним минулим. Адже копійка зараз лишається виключно «на болотах», в Білорусі, Придністров'ї і у нас».

НБУ вирішив відродити назву української монети «шаг», щоб відновити справедливість для української грошової системи та очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським.

«Саме відродити! Бо настав час повернути Україні все те, що було несправедливо у нас вкрадене та понівечене російськими окупантами. Адже ще за часів УНР були «гривня» і «шаги». Шаги ходили на рівні з дзвінкою монетою», – нагадав Пишний.

Він зауважив, що після відновлення незалежності України навесні 1992 року обговорювалася можливість повернення шагів у грошовий обіг України і були навіть виготовлені ескізи розмінних монет – 1, 5, 10 та 25 шагів, але ідея так і не була реалізована.

Нагадаємо, що, за словами Пишного, жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде, ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ.

Раніше Нацбанк пояснив, що змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг» потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з «копійка» на «шаг» очікувано спровокувала обговорення в мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

Читайте також:

Теги: гроші Андрій Пишний монета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До трійки країн із найбільшими зарплатами увійшли Люксембург та США
У яких країнах найвищі зарплати: перелік
5 серпня, 12:01
Норвегія може зіштовхнутись із нестачею лосося
Світ зіштовхнеться із нестачею лосося? Виробники із Норвегії б'ють на сполох
8 серпня, 12:21
За словами Путіна, представники відповідних відомств оцінять збитки жителів Курської області від бойових дій
Евакуація з Курської області. Путін даватиме людям по 4 тис. грн
8 серпня, 17:45
Національна компанія «Енергоатом» неодноразово потрапляла в епіцентр корупційних скандалів
Покупці хочуть купляти... дорожче. Нардеп розповів про найдивніші закупівлі за державний кошт
21 серпня, 12:25
У супермаркетах часто порушують права споживачів
Експерти пояснили, що робити, якщо у супермаркетах порушують ваші права
26 серпня, 04:20
Після Греції 6-денний тиждень може прийти і в Австрію
«Це неминуче»: експерт пояснив, чому Австрію чекає шестиденний робочий тиждень
29 серпня, 03:00
Обмеження для бізнесу стосуються звичайних громадян
Нацбанк увів обмеження для бізнесу на готівкові перекази від фізосіб
29 серпня, 13:30
Дрони нібито постачали жінки, які відкривали ФОП всього на декілька місяців
Поліція шукає дрони, які купували сумські громади: троє постачальників мали спільне прізвище Любенко
31 серпня, 09:19
За словами членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони, про погіршення якості харчування попереджали члени громадської антикорупційної ради ще рік тому
«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу
Вчора, 19:05

Економіка

Замість копійки – шаг: коли в Україні з'являться нові монети
Замість копійки – шаг: коли в Україні з'являться нові монети
Нацбанк планує провести тестування е-гривні: деталі
Нацбанк планує провести тестування е-гривні: деталі
Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам – Енергетичне співтовариство
Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам – Енергетичне співтовариство
«Жодних додаткових витрат не буде». Глава Нацбанку про скандал із шагами
«Жодних додаткових витрат не буде». Глава Нацбанку про скандал із шагами
Після звільнення Кудрицького у відставку подали два незалежних члени спостережної ради «Укренерго»
Після звільнення Кудрицького у відставку подали два незалежних члени спостережної ради «Укренерго»
«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі
«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
62K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
38K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
30K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
29K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua