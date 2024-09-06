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Стало відомо, скільки монет планує замінити Нацбанк на шаги у 2025 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки монет планує замінити Нацбанк на шаги у 2025 році
Собівартість виготовлення монет залишиться без змін
фото з відкритих джерел

Шаги будуть вводитися поступово у межах планового випуску

Нацбанк планує викарбувати у 2025 році 20 млн монет номіналом у 50 шагів для заміни частини з 1,35 млрд копійок того ж номіналу. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Проход в інтерв'ю The Page.

«Монети «шаг» та «копійка» перебуватимуть в обігу одночасно. Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні на інші», – заявив він.

За його словами, регулятор планує створити перехідний період, протягом якого дозволятимуться паралельне використання найменувань «копійка» та «шаг».

Отже, шаги будуть вводитися поступово у межах планового випуску.

Станом на 1 серпня 2024 року у обігу перебуває близько 1 млрд 350 млн розмінних монет номіналом 50 копійок, тому карбування 20 мільйонів шагів того ж номіналу на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг. 

«Крім того, це також не матиме впливу на інфляцію. Адже ніякого збільшення обсягів готівкових грошей в економіці не відбудеться», – додав Проход.

Водночас собівартість виготовлення монет залишиться без змін. Не буде і додаткових витрат на виведення з обігу копійок.

Раніше Нацбанк пояснив, що змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг» потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з «копійка» на «шаг» очікувано спровокувала обговорення в мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

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Теги: виготовлення 50 копійок Нацбанк

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