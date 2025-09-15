Столичний Житній ринок став обʼєктом культурної спадщини

Відтепер будівля перебуває під охороною держави та захищена від знесення

Житній ринок у Києві отримав охоронний статус об'єкта культурної спадщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на департамент охорони культурної спадщини КМДА.



Історичну будівлю Житнього ринку офіційно внесено до переліку об’єктів культурної спадщини. Відтепер вона перебуває під охороною держави та захищена від знесення. «Хто б не став власником він не зможе знищити цю історичну будівлю», – підкреслила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.



Зазначається, що процес надання статусу був тривалим і складним. Фахівці комісії проводили детальне обстеження, зокрема підземних приміщень, технічних будівель і конструкцій ринку. Наразі відомо, що Житній ринок залишиться на своєму місці, його архітектурний вигляд буде збережено, питання продажу вирішується виключно депутатами Київської міської ради. «Цей крок є важливим прикладом системної роботи над збереженням історичної та культурної спадщини міста Києва», – зазначається у повідомленні.



Раніше «Главком» повідомляв, що Житній ринок отримає охоронний статус, КМДА назвала терміни. Будівля Житнього ринку в Подільському районі Києва протягом місяця отримає статус щойно виявленої пам’ятки, після чого буде здійснене подання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій для отримання статусу об’єкта культурної спадщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За словами директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марини Соловйової, наказ про охоронний статус Житнього ринку буде підписаний найближчими днями. «Хочу запевнити: зі свого боку зроблю все, щоб цей наказ був готовий якнайшвидше. Час має значення – і ми це розуміємо. Тому тягнути до останнього дня ніхто не буде. Статус щойно виявленої пам’ятки для Житнього ринку – це перший і дуже важливий крок. Наступна мета – статус памʼятки, установлений Мінкультом», – каже вона. Варто зазначити, що фінальне рішення про присвоєння статусу пам'ятки прийматиме саме Міністерство культури.