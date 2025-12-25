Чи стали кияни споживати менше світла під час відключень: статистика від Yasno за листопад

Коли світло повертається, деякі споживачі вмикають все одразу, не чекаючи навіть перших пів години

26% клієнтів збільшили споживання електроенергії у Києві у листопаді

Попри тривалі обмеження електропостачання,, за підсумками листопада 2025 року, у Києві 26% споживачів збільшили використання електрики. Водночас загальний показник споживання по місту впав на 20%. Відповідні дані оприлюднив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, інформує «Главком».

Згідно зі статистикою, кияни розділилися на кілька категорій за рівнем енергоспоживання:

54% киян суттєво зменшили використання ресурсу.

26% мешканців збільшили споживання електроенергії.

загальне споживання столиці за місяць скоротилося на 20%.

Як змінюється споживання електроенергії у Києві під час відключень інфографіка: Yasno

Сергій Коваленко виділив три ключові фактори, які зумовлюють зростання споживання навіть в умовах дії графіків:

Погодний фактор: зі зниженням температури в листопаді кияни частіше вмикають електроопалення – теплу підлогу, каміни та обігрівачі, які є дуже енерговитратними.

Фактор «відкладеного споживання»: після ввімкнення світла багато хто намагається встигнути зробити всі хатні справи одночасно. Люди вмикають потужну техніку в перші хвилини появи напруги, що створює пікові навантаження.

Зміна життєвих обставин: збільшення кількості членів родини в окремих домогосподарствах природно веде до зростання потреби в енергоресурсах.

Раніше повідомлялося, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються. «З вересня цього року лише електростанції ДТЕК ворог атакував понад шість разів. Майбутня зима буде найважчою з часів повномасштабного вторгнення», – заявив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Голова ДТЕК також підкреслив, що сьогодні деякі українські споживачі живуть без електроенергії від 15 до 20 годин, враховуючи низьку зимову температуру.

Також повідомлялося, як генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що попри всі обстріли компанія не збирається здаватися і продовжить відновлювати пошкоджене російськими обстрілами обладнання.