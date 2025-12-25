Київ збільшить компенсацію за придбане авто для ветеранів з інвалідністю
У Києві зареєстровані 100 тис. ветеранів і майже 300 тис. членів родин захисників
Київ планує збільшити часткову компенсацію до 605 тис. грн за придбання нових авто для ветеранів з інвалідністю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».
За словами мера столиці, у 2025 році компенсацію на загальну суму понад 25 млн грн отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни.
«Нині часткова компенсація за придбаний автомобіль становить 545 тис. грн. Наступного року цю суму збільшать до 605 тис. грн», – повідомив Кличко.
Також ветерани з інвалідністю I або II групи можуть отримати компенсацію до 100 тис. грн на переобладнання своєї автівки під власні потреби.
Місто працює над можливістю надавати часткову компенсацію за придбання не тільки нових, а й за вживаних автомобілів, зауважив Кличко.
Нині в Києві зареєстровані 100 тис. ветеранів і майже 300 тис. членів родин захисників.
Нагадаємо, Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 106 млрд грн. За словами мера столиці, кошторис збалансований «у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців».
4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць», значно збільшивши її фінансування.
