Київ збільшить компенсацію за придбане авто для ветеранів з інвалідністю

Київ планує збільшити часткову компенсацію до 605 тис. грн за придбання нових авто для ветеранів з інвалідністю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера столиці, у 2025 році компенсацію на загальну суму понад 25 млн грн отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни.

«Нині часткова компенсація за придбаний автомобіль становить 545 тис. грн. Наступного року цю суму збільшать до 605 тис. грн», – повідомив Кличко.

Також ветерани з інвалідністю I або II групи можуть отримати компенсацію до 100 тис. грн на переобладнання своєї автівки під власні потреби.

Місто працює над можливістю надавати часткову компенсацію за придбання не тільки нових, а й за вживаних автомобілів, зауважив Кличко.

Нині в Києві зареєстровані 100 тис. ветеранів і майже 300 тис. членів родин захисників.

Нагадаємо, Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 106 млрд грн. За словами мера столиці, кошторис збалансований «у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців».

4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць», значно збільшивши її фінансування.