Житній ринок на Подолі виставлено на аукціон: Клопотенко звернувся до Кличка

Житній ринок є одним із найстаріших та найбільших у столиці: його площа – понад 11 тис. кв. м

«Давайте все ж таки зустрінемось і поговоримо, як дві людини, яким не байдужа доля міста», – закликав очільника столиці ресторатор після сумнівів щодо прозорості аукціону

Столична влада хоче здати в оренду найстаріший ринок у Києві – Житній. Початкова ціна оренди будівлі – 2,5 млн грн/місяць. Про це повідомляє Національна електронна біржа. Відомий ресторатор запідозрив, що переможець аукціону визначений заздалегідь, тож звернувся щодо цієї проблеми до мера столиці Віталія Кличка. Детальніше про це читайте далі у матеріалі «Главкома».

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Що відомо про аукціон

Київська влада хоче здати в оренду ринок на 15 років. У межах угоди орендар за власні кошти повинен провести капітальний ремонт або реконструкцію будівлі, зокрема полагодити дах і комунікації. Аукціон запланований на 25 березня.

Цільове призначення об’єкта залишається таким самим:

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на першому поверсі – продаж сільськогосподарської продукції, продтоварів промислового виробництва першої потреби;

на другому – розміщення об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, та надання послуг населенню (ательє, хімчистка одягу, вело- та радіомайстерні;

підвальні приміщення – розміщення складських приміщень тимчасового зберігання сільськогосподарської продукції, продовольчих та непродовольчих товарів.

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Орендар зобов'язаний зробити капітальний ремонт будівлі та усунути наявні порушення у сфері техногенної та пожежної безпеки фото з відкритих джерел

У чому особливість Житнього ринку

Житній ринок розташований на Подолі. Він існує з часів Київської Русі. Навколо площі у першій половині ХІІ століття на кошти торговельно-ремісничих об'єднань були збудовані храми, зокрема, церква Богородиці Пирогощі (Києво-Подільський Успенський собор). У XV столітті Житній ринок – основний торговельний центр міста. Тут двічі на рік збирався ярмарок. Він і далі лишався одним з головних торговельних центрів, чому значною мірою сприяла наближеність до Дніпра та гавані.

Нова будівля ринку була збудована у 1980 році розрахована на 1350 торгових місць – Житній став найбільшим критим ринком у Європі. Його площа – понад 11 тис. м². З нагоди святкування 1500-річчя Києва фасад ринку оздобили металевим панно «Із варяг у греки» художника Анатолія Домнича.

Хто опікувався Житнім ринком

Зауважимо, принаймні до кінця січня Житній ринок перебував в оренді у компанії німецького бізнесмена Флоріана Болена. У планах іноземця було створити фудкорт і пивний паб на другому поверсі. Місто судилося за розірвання договору через те, що той не платив оренду й так і не розпочав капітальний ремонт.

Також раніше ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив себе «ідеологом» ревіталізації Житнього ринку. Він заявляв, що готовий залучати донорів, щоб фінансувати нагальні потреби, на які немає ресурсів у КП «Житній ринок»: від ремонту аварійного даху до розробки детальної проєктної документації для реконструкції простору.

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Восени минулого року ресторатор організував громадське обговорення долі ринку, а також почав збір грошей на ремонт даху. Водночас наразі немає проєкту відновлення чи перепланування будівлі.

Клопотенко vs Кличко

Тепер Клопотенко звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням розвʼязати проблему й посприяти відновленню Житнього ринку. «Давайте все ж таки зустрінемось і поговоримо, як дві людини, яким не байдужа доля міста», – закликав очільника столиці ресторатор після сумнівів щодо прозорості аукціону.

«У травні 2023 року я бачив, як на Подолі тихо помирає Житній ринок. Після спілкування «з тими, хто в курсі», стало зрозуміло, що Житньому можуть готувати долю Сінного ринку. На жаль, це вже ми бачили не один раз. Об’єкт спеціально доводять до занепаду, щоб потім перетворити на черговий бездушний ТРЦ чи висотку-мурашник», – написав відомий шеф-кухар.

«Моєю метою стало повернути життя на Житній. Об'єднати всіх небайдужий навколо цього культового місця. За цей рік ми з вами провели на Житньому толоку і відмили його, організували два поп-апи, разом з активними киянами сформувати спільне бачення майбутнього Житнього. За кілька тижнів мав початися аудит технічного стану ринку, а на кінець весни була запланована презентація проєкту відродження Житнього», – зауважив Клопотенко.

«Але комусь цей шматок землі (бо саме так вони до цього ставляться) не дає спокою. Несподівано для багатьох, хто дійсно переймається долею ринку і тримає руку на пульсі, був оголошений конкурс на оренду строком на 15 років. На подачу заявок п'ять днів, враховуючи що стартова сума аукціону 2,5 млн грн, то закрадаються думки, що цей може бути аукціон під конкретного переможця. Той випадок, коли дуже хочеться помилятися», – поділився думками ресторатор.

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Житній ринок – ринок можливостей

Також на новину про аукціон відреагувала й директорка урбан-бюро Big City Lab та менеджерка міських проєктів Вікторія Тітова. Вона переконана, що міські ринки – центри життя району.

Тітова переконана, якщо зробити Житній ринок крутим і сучасним, зберегти архітектуру, грамотно продумати функціонал і створити якісний публічний простір навколо, то він стане:

економічним драйвером: розвиток локальної економіки, місцевих фермерів і крафт фуд соціальним хабом – що може бути краще, ніж сходити на базар за свіжими фруктами, квітами й зустріти там усіх своїх знайомих;

культовим культурним місцем: фестивалі, заходи, концерти, лекції;

каталізатором росту: на відміну від торгових центрів, які засмоктують весь людський трафік в себе і створюють навколо мертві зони, ринок навпаки – активує підприємців навколо себе.

«Це може бути найкраще, що станеться з Подолом за останні 30 років або ж ще одна lost opportunity (втрачена можливість – «Главком»). Я мрію, щоб Житній орендувала прогресивна порядна людина», – зауважила директорка урбан-бюро.

Нагадаємо, відомий український ресторатор та популяризатор української кухні Євген Клопотенко заявив, що «зі своїм рейтингом впізнаваності може легко йти в політику». Він наголосив, що проблема тільки в тому, що доведеться відмовитися від ресторанів, а це не піде на користь українській кухні.

Клопотенко зауважив, що він начебто й не політик, але активно консультує, допомагає, дає свої сили та енергію, душу, гроші – все, «щоб тільки наша країна ставала кращою».