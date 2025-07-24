Житній ринок отримає охоронний статус. КМДА назвала терміни

Протягом місяця Житній ринок у Києві отримає статус культурної пам'ятки

Будівля Житнього ринку в Подільському районі Києва протягом місяця отримає статус щойно виявленої пам’ятки, після чого буде здійснене подання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій для отримання статусу об’єкта культурної спадщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За словами директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марини Соловйової, наказ про охоронний статус Житнього ринку буде підписаний найближчими днями. «Хочу запевнити: зі свого боку зроблю все, щоб цей наказ був готовий якнайшвидше. Час має значення – і ми це розуміємо. Тому тягнути до останнього дня ніхто не буде. Статус щойно виявленої пам’ятки для Житнього ринку – це перший і дуже важливий крок. Наступна мета – статус памʼятки, установлений Мінкультом», – каже вона.

Варто зазначити, що фінальне рішення про присвоєння статусу пам'ятки прийматиме саме Міністерство культури.

Житній ринок – важливий модерністський об’єкт кінця ХХ століття, який відображає розвиток архітектури й будівельних технологій того періоду. Сьогодні він лишається центром торгівлі та економічної активності Подолу. Розташований у серці історичного району, ринок є не лише архітектурним, а й культурним символом Києва.

У 2025 році Житній ринок відсвяткував 45-річчя та за цей час неодноразово звучали пропозиції знесення або перебудови будівлі. Як повідомлялося, депутати Київської міської ради зареєстрували проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку, яким передбачено продаж одного з найдавніших торгівельних майданчиків у столиці. І це сталося після того, як наприкінці грудня минулого року робоча група КМДА на своєму засіданні вирішила, що Житній ринок передадуть в оренду без права викупу.