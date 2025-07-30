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Житній ринок отримав охоронний статус у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Житній ринок отримав охоронний статус у столиці
Пам’яткоохоронний статус дозволить зберегти Житній ринок у тому автентичному вигляді, яким захоплюються наші містяни та гості столиці
фото: Житній ринок/Facebook

Від сьогодні на Житній ринок поширюються положення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронні заходи, визначені законодавством

Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ сьогодні, 30 липня, підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Марина Соловйова зазначає, що від сьогодні на Житній ринок поширюються положення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронні заходи, визначені законодавством. За її словами, внесення Житнього ринку до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва – це важлива подія, але попереду ще багато роботи для захисту та реставрації споруди. 

Директорка Департаменту додала, що присвоєння статусу стало результатом ґрунтовної роботи фахової пам’яткоохоронної команди Департаменту охорони культурної спадщини, експертів Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активних представників громадськості та столичних пам’яткоохоронців.

«Житній ринок – глибоко символічне місце, де століттями перепліталися торгівля, культура й соціальне життя міста. Завдяки спільним зусиллям ми зробили важливий крок до збереження цього модерністського об’єкта, що є важливою частиною унікальної столичної архітектури. Пам’яткоохоронний статус дозволить зберегти Житній ринок у тому автентичному вигляді, яким захоплюються наші містяни та гості столиці. Попереду – реставрація та нове життя», – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Наступний крок – підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Житній ринок – важливий модерністський об’єкт кінця ХХ століття, який відображає розвиток архітектури й будівельних технологій того періоду. Сьогодні він лишається центром торгівлі та економічної активності Подолу. Розташований у серці історичного району, ринок є не лише архітектурним, а й культурним символом Києва.

У 2025 році Житній ринок відсвяткував 45-річчя та за цей час неодноразово звучали пропозиції знесення або перебудови будівлі. Як повідомлялося, депутати Київської міської ради зареєстрували проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку, яким передбачено продаж одного з найдавніших торгівельних майданчиків у столиці. І це сталося після того, як наприкінці грудня минулого року робоча група КМДА на своєму засіданні вирішила, що Житній ринок передадуть в оренду без права викупу.

Теги: торгівля ринок наказ культура реставрація Київ архітектура

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