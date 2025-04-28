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Столичний салон краси звільнив працівницю за відмову обслуговувати українською

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичний салон краси звільнив працівницю за відмову обслуговувати українською
Київський салон Nomade Studiо втрапив у мовний скандал
фото: Nomade Studio/Facebook

Nomade Studio в Києві звільнив працівницю, яка порушила мовний закон

Київський салон краси Nomade Studio звільнив співробітницю, яка відмовилася розмовляти українською мовою з клієнтами. Про це повідомив громадський діяч та блогер Андрій Смолій, інформує «Главком».

Повідомляється, що інцидент стався після звернення відвідувачки салону – режисерки кіно та телебачення Олени Подолянко. Вона розповіла у соцмережі, що під час візиту майстриня не лише відмовилася перейти на українську, а й заявила, що «української нації не існує».

Допис Олени Подолянко
Допис Олени Подолянко
скриншот із соцмереж Андрія Смолія

У відповідь на скаргу керівництво студії провело внутрішню перевірку. «Те, що ми побачили на записах з камер спостереження після вашого відходу, приголомшило нас! Це просто неприйнятно! Якщо вона не має бажання вчити і спілкуватися українською мовою – це її вибір і відповідальність, але ми не допустимо такого у нашому салоні», – йдеться у відповіді закладу. Після цього працівницю звільнили.

Nomade Studio також повідомила, що після хвилі негативу їхню сторінку в Threads заблоковано, а Instagram-акаунт салону закривається назавжди.

Раніше сторінка салону мала такий вигляд:

сторінка салону мала майже 5 тис.пидписників
сторінка салону мала майже 5 тис.пидписників
скриншот

Зараз сторінка Nomade Studio закрита:

Сторінка салону Nomade Studio у Instagram закрита
Сторінка салону Nomade Studio у Instagram закрита
скриншот зі сторінки салону Nomade Studio

Натомість сторінка салону у Facebook активно працює:

У мережі Facebook сторінка салону активно працює
У мережі Facebook сторінка салону активно працює
скриншот з сторінки салону Nomade Studio у фейсбуці

Олена Подолянко подякувала студії за оперативну реакцію, однак зазначила, що має намір перевірити реальні зміни у політиці закладу за допомогою «таємних покупців».

Андрій Смолій зазначив, що факту звільнення працівниці недостатньо. Він висловив сподівання на відповідну реакцію СБУ та Нацполіції, адже людина, яка заперечує існування української нації, має, на його думку, зацікавити правоохоронні органи.

Нагадаємо, у невеликому містечку Снятин, Івано-Франківської області, стався інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві. Під час обіду в одному з місцевих закладів громадського харчування жінка, яка зробила зауваження щодо російської музики, стала жертвою фізичного нападу. За її словами конфлікт розпочався після того, як вона попросила сусідній столик припинити відтворення російських пісень.

Раніше працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал – вона обурилася введенням нових норм щодо вживання української мови і назвала правила маразмом. У соцмережі дівчина з ніком Анастасія Польських перепостила повідомлення про те, що з 16 липня української мови буде більше. Вона заявила, що це маразм і вона «не переварює» державну мову. 

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Теги: Київ мова скандал

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