Дерева з епохи динозаврів з'явилися у столичному парку (фото)

Озеленювачі обіцяють, що магнолії розквітнуть вже цієї весни

Магнолія є однією з найстаріших рослин на Землі

У парку Партизанської слави, що розташований у Дарницькому районі Києва, озеленювачі висадили 11 магнолій. Про це повідомляє «Главком» із посмланням на Дарницьку районну державну адміністрацію.

Озеленювачі обіцяють, що рослини розквітнуть вже цієї весни, тож насолодитися квітами можна буде вже зовсім скоро.

Тепер милуватися цвітінням магнолій можна буде у парку Партизанської слави фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Спеціалісти «Київзеленбуду» повідомили також цікаві факти про магнолії, які мало кому відомі. Виявляється, квіти магнолії пристосовані до запилення за допомогою жуків, тому що рід Магнолія (Magnolia) зародився в часи, коли бджіл ще не було, тож жуки можуть проникати у квітку до її розкриття і брати участь в запиленні.

Такими мають бути магнолії, коли розквітнуть фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Коли квітка розкривається, на неї злітаються бджоли, марно шукаючи нектар. Його там немає, а комах приваблює виключно приємний аромат квітки. При цьому бджола, що залетіла у розкриту квітку магнолії може опинитися у пастці, бо ввечері пелюстки закриваються й можуть поламати крила медоносній комасі, розповіли озеленювачі.

Нагадаємо, у Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів.

Також у Києві аномально рано розквітла форзиція. Її квіти розпустилися в середині березня, цвітіння триває досі.

До слова, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала.