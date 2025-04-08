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Депутатка «Удару» відповіла, чи голосуватимуть члени партії за звільнення Бондаренка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Депутатка «Удару» відповіла, чи голосуватимуть члени партії за звільнення Бондаренка
Депутатка заявила, що «Удар» – це коло друзів, які один одному довіряють
скриншот відео

Олена Овраменко: «Це все штучна криза, в якій, мабуть, хтось зацікавлений»

Депутатка Олена Овраменко заявила, що жодної заборони на голосування для нардепів партії «Удар» на сьогоднішньому засіданні немає, але представники партії проти відсторонення секретаря Київради Володимира Бондаренка з посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live

«Удар» – це відкрита і демократична фракція, це коло друзів, які один одному довіряють і тому звісно ми будемо брати участь в голосуванні», – сказала Овраменко.

За її словами, голосування буде таємним та вона впевнена, що члени фракції «Удар» не підтримають звільнення Бондаренка. Водночас самого секретаря на засіданні не було.

«Це все штучна криза, в якій, мабуть, хтось зацікавлений. У нас ворог один і розбалансовувати якісну роботу київської влади не потрібно і я вважаю, що це взагалі злочин», – додала депутатка.  

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, депутати Київської міської ради зібралися для проведення таємного голосування щодо відставки секретаря Київради IX скликання Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». 

3 квітня депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка, необхідно було зібрати 41 підпис, після чого питання має бути винесене на сесію. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у розслідуванні щодо земельної сфери столиці Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка. Київрада 3 квітня підтримала у першому читанні антикорупційний земельний порядок, який встановлює запобіжники у земельних схемах. 

Раніше депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Теги: Денис Комарницький Володимир Бондаренко звільнення КМДА партії місцева влада корупція в Україні Київ

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