Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)

Рекордний за кількістю вологи дощ, який третій день ллє у Києві, не завадив комунальникам провести полив рослин

У Києві випала рекордна кількість опадів, але це не завадило комунальникам міста виїхати на полив рослин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міссцеві пабліки.

На відео можна побачити, як комунальний працівник у зеленому дощовику поливає хвойні рослини на проспекті Володимира Івасюка. У мережі припустили, що можливо, це підживлення рослин або якась профілактична обробка рослин, але, зважаючи на рясність поливу, ця версія викликає сумніви.

У коментарях під відео у мережі думки українців роздлилися. Одні вважають, що працівники роблять все правильно, інші піддають дії комунальників критиці.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо,1 квітня у Києві випала рекордна кількість опадів із 1891 року. За добу в місті зафіксували 18,1 мм опадів, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд – тоді випало 14,6 мм опадів.

Раніше столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму.