Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)
На Оболоні комунальник у дощовику поливав хвойні рослини
скриншот відео

Рекордний за кількістю вологи дощ, який третій день ллє у Києві, не завадив комунальникам провести полив рослин

У  Києві випала рекордна кількість опадів, але це не завадило комунальникам міста виїхати на полив рослин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міссцеві пабліки

На відео можна побачити, як комунальний працівник у зеленому дощовику поливає хвойні рослини на проспекті Володимира Івасюка. У мережі припустили, що можливо, це підживлення рослин або якась профілактична обробка рослин, але, зважаючи на рясність поливу, ця версія викликає сумніви. 

У коментарях під відео у мережі думки українців роздлилися. Одні вважають, що працівники роблять все правильно, інші піддають дії комунальників критиці. 

Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео) фото 1
скриншот коментарів
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео) фото 2
скриншот коментарів
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео) фото 3
скриншот коментарів
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео) фото 4
скриншот коментарів

Нагадаємо,1 квітня у Києві випала рекордна кількість опадів із 1891 року. За добу в місті зафіксували 18,1 мм опадів, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд – тоді випало 14,6 мм опадів.  

Раніше столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму. 

Читайте також:

Теги: рослини відео Київ дощ Київзеленбуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом тижня ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продовольчі ярмарки у Києві 1-6 квітня: де можна придбати фермерські продукти
31 березня, 16:35
Мережа кав'ярень Grky Espresso Bar працює у Києві
Grky, «Хлбнй». Соцмережі розкритикували кав'ярні з неоднозначними назвами
25 березня, 15:07
Пожежники максимально швидко приїдуть на виклик, якщо їхньому транспорту не заважатимуть хаотично припарковані автівки
Киянка, яка пережила влучання дрона, поділилася цінними для виживання порадами
24 березня, 16:58
У місті багато сотень автівок, які покинули власники, або які знищили росіяни своїми обстрілами
Київ почав прибирати покинуті на вулицях автівки. Як повернути помилково евакуйовану власність
21 березня, 10:36
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення
У Києві та Київській області 21 березня буде обмежено дорожній рух: деталі
20 березня, 21:26
ВРП звільнила спільницю Вовка суддю Мазур
Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Мазур
20 березня, 14:46
Люди евакуйовуються з палаючого літака
У США загорівся пасажирський літак (відео)
14 березня, 06:33
У КП «Київський метрополітен» зазначають, що особливо багато було зображень саме «серпа і молота» на різних станціях підземки
Радянська символіка у столичному метро: завершити демонтаж лишилось на трьох станціях
11 березня, 08:42
Робота прибиральників ускладнювалася крутими схилами
Прибирання схилів озера Зелене. Комунальники вдалися до нестандартних рішень
5 березня, 08:54

Новини

Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)
Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві
Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві
1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень
1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень
Станції метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру Києва 5-6 квітня
Станції метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру Києва 5-6 квітня
«Туалетні» схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
«Туалетні» схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
Звільнення Київщини у 2022 році стало важливим сигналом усьому світу – Сирський 
Звільнення Київщини у 2022 році стало важливим сигналом усьому світу – Сирський 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
67K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
47K
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
45K
Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу. У списку – шестеро українців
25K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua