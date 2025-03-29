Скандал на Франківщині: відвідувачка кафе вдарила жінку через прохання говорити українською

Постраждала зазначила, що це перший випадок, коли за відстоювання української мови їй завдали тілесних ушкоджень

Скнадал через українську мову переріс у фізичне насильство

У невеликому містечку Снятин, Івано-Франківської області, стався інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві. Під час обіду в одному з місцевих закладів громадського харчування жінка, яка зробила зауваження щодо російської музики, стала жертвою фізичного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на жертву нападу Лідію Фесенко.

За її словами конфлікт розпочався після того, як вона попросила сусідній столик припинити відтворення російських пісень. У відповідь на це виникла словесна перепалка, яка, здавалося, завершилася. Однак через пів години одна з учасниць конфлікту вирішила схопити жінку за волосся та потягнути її.

«Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких, вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути», – зазначила Лідія Фесенко.

Постраждала зазначила, що це перший випадок, коли за відстоювання української мови їй завдали тілесних ушкоджень. Раніше вона вже стикалася з агресією, коли її автомобіль було пошкоджено через подібні обставини. Інцидент викликав обурення серед громадськості.

«За відстоювання української мови мені колись таранили авто, але щоб наносили тілесні – вперше», – розповіла Лідія Фесенко.

Представники закладу, де стався інцидент надали відеозаписи з камер спостереження та свідчили поліції, щоб сприяти розслідуванню.

За словами Фесенко, нападниця, яка нещодавно повернулася з Англії, може бути притягнута до відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постраждала також наголосила, що нападниця висловлювала образи не лише на її адресу, але й на адресу російськомовних військових.

Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, ст. 62 Конституції України: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду