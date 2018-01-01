Столичний суд пояснив, чому відпустив на поруки підозрюваного в пораненні поліцейського

Заяви народних депутатів про взяття під особисту поруку Федорченка викликали довіру судді

У Шевченківському районному суді перерахували низку причин, чому Олександра Федорченка, який підстрелив правоохоронця 15 лютого, відпустили на поруки нардепів, а не взяли під варту. Відповідне пояснення опубліковано на сайті суду 19 лютого. «При ухваленні зазначеного рішення слідчим суддею враховано дані про особу підозрюваного



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Заяви народних депутатів про взяття під особисту поруку Федорченка викликали довіру судді

У Шевченківському районному суді перерахували низку причин, чому Олександра Федорченка, який підстрелив правоохоронця 15 лютого, відпустили на поруки нардепів, а не взяли під варту.

Відповідне пояснення опубліковано на сайті суду 19 лютого.

«При ухваленні зазначеного рішення слідчим суддею враховано дані про особу підозрюваного Федорченка О.М., його соціальний статус, наявність у нього міцних соціальних зв'язків, а також його репутацію захисника національних інтересів держави, що підтверджують долучені до матеріалів клопотання копії документів, зокрема, посвідчення про нагороду медаллю «За доблесну службу» від 20.08.2015, підписане президентом України, позитивна характеристика від Голови правління громадської організації «Цивільний Корпус Добровольчих Батальйонів» та характеристика депутата Ірпінської міської ради VII скликання, які зображують підозрюваного як патріотичну, відповідальну та чесну людину», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заяви народних депутатів про взяття під особисту поруку Федорченка викликали довіру судді. Тому було вирішено, що такий запобіжний захід буде дієвим.

Наголошується, що взяття Федорченка під варту було б занадто «суворим та невиправданим» покаранням, оскільки «не відповідає ступеню ризиків у кримінальному провадженні, які приведені у клопотанні слідчого». А ризики щодо невиконання з боку Федорченка покладених на нього процесуальних обов’язків назвали в суді «мінімізованими».

Також зазначається, що при винесенні вироку суд врахував, що Федорченко має на утриманні двох неповнолітніх дітей, неодноразово отримав поранення, пов’язані із виконанням обов’язків військової служби, нагороджений памʼятним нагрудним знаком «Ілловайськ-2014», нагрудним знаком «За доблесну службу», медаллю «Захиснику вітчизни».

Нагадаємо, що в понеділок, 19 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабінет міністрів скасувати охорону судів поліцією і Національною гвардією. Перед цим він висловив обурення рішенням Шевченківського районного суду, який відпустив екс-бійця батальйону «Донбас», підозрюваного в пораненні поліцейського на поруки народних депутатів.

У свою чергу Вища рада правосуддя розкритикувала рішення Авакова щодо зняття охорони.

Також Аваков скасував свій наказ про нагородження вогнепальною зброєю колишнього бійця добровольчого батальйону «Донбас» Олександра Федорченка з позивним Брест, який підозрюється в пораненні поліцейського біля Солом'янського районного суду Києва 15 лютого.