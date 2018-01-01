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    Аваков скасував наказ про нагородження зброєю екс-бійця «Донбасу»

    Федорченка підозрюють у пораненні поліцейського біля Солом’янського суду у столиці
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков скасував свій наказ про нагородження вогнепальною зброєю колишнього бійця добровольчого батальйону «Донбас» Олександра Федорченка з позивним Брест, який підозрюється в пораненні поліцейського біля Солом'янського районного суду Києва 15 лютого. [READ_MORE] Про це міністр повідомив у
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    <span>Українські силовики затримали добровольця батальйону </span><span lang="UK">&laquo;</span><span>Донбас</span><span lang="UK">&raquo;</span><span> із пістолетом&nbsp;</span><span><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span>
    Фото: Позывной Маршал / Facebook
    Українські силовики затримали добровольця батальйону «Донбас» із пістолетом 

    Федорченка підозрюють у пораненні поліцейського біля Солом’янського суду у столиці

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков скасував свій наказ про нагородження вогнепальною зброєю колишнього бійця добровольчого батальйону «Донбас» Олександра Федорченка з позивним Брест, який підозрюється в пораненні поліцейського біля Солом'янського районного суду Києва 15 лютого.

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    Про це міністр повідомив у коментарях на своїй сторінці в Facebook.

    «Так, нагородна (зброя, - ред.), людина тоді заслужила бойовими діями - на жаль - це нічого не змінює. Наказ скасовано, зброю вилучено», - написав він.

    Нагадаємо, що в понеділок, 19 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабінет міністрів скасувати охорону судів поліцією і Національною гвардією. Перед цим він висловив обурення рішенням Шевченківського районного суду, який відпустив екс-бійця батальйону «Донбас», підозрюваного в пораненні поліцейського на поруки народних депутатів.

    У свою чергу Вища рада правосуддя розкритикувала рішення Авакова щодо зняття охорони.

     

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    Арсен Аваков зброя наказ
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