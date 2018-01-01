Аваков скасував наказ про нагородження зброєю екс-бійця «Донбасу»

Федорченка підозрюють у пораненні поліцейського біля Солом’янського суду у столиці

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков скасував свій наказ про нагородження вогнепальною зброєю колишнього бійця добровольчого батальйону «Донбас» Олександра Федорченка з позивним Брест, який підозрюється в пораненні поліцейського біля Солом'янського районного суду Києва 15 лютого. [READ_MORE] Про це міністр повідомив у



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Фото: Позывной Маршал / Facebook Українські силовики затримали добровольця батальйону « Донбас » із пістолетом





Федорченка підозрюють у пораненні поліцейського біля Солом’янського суду у столиці

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков скасував свій наказ про нагородження вогнепальною зброєю колишнього бійця добровольчого батальйону «Донбас» Олександра Федорченка з позивним Брест, який підозрюється в пораненні поліцейського біля Солом'янського районного суду Києва 15 лютого.

Про це міністр повідомив у коментарях на своїй сторінці в Facebook.

«Так, нагородна (зброя, - ред.), людина тоді заслужила бойовими діями - на жаль - це нічого не змінює. Наказ скасовано, зброю вилучено», - написав він.

Нагадаємо, що в понеділок, 19 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабінет міністрів скасувати охорону судів поліцією і Національною гвардією. Перед цим він висловив обурення рішенням Шевченківського районного суду, який відпустив екс-бійця батальйону «Донбас», підозрюваного в пораненні поліцейського на поруки народних депутатів.

У свою чергу Вища рада правосуддя розкритикувала рішення Авакова щодо зняття охорони.