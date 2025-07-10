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Столицю накрило димом після обстрілу: влада закликала зачинити вікна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Столицю накрило димом після обстрілу: влада закликала зачинити вікна
Дим після влучання в одному з районів
фото: glavcom.ua

У деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 156

Цієї ночі Київ опинився під масованим обстрілом Росії. Ворог бив по мирному місту крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами. Внаслідок влучань столичне небо затягнуло димом, передає «Главком».

Очільник КМВА Тимур Ткаченко закликав мешканців столиці зачинити вікна.

«Після повернення додому з укриттів зачиняйте вікна. Дуже багато диму», – написав він.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків після ворожого обстрілу. Як відомо, наслідки фіксуються у декількох районах Києва.

«Зараз на звʼязку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації», – додав він.

За даними сайту SaveEcoBot у Києві зараз в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 156. 

Йдеться про Шевченківський та Подільський райони.

Столицю накрило димом після обстрілу: влада закликала зачинити вікна фото 1

О 05:11 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

У ніч на 10 липня російські терористи завдали чергового комбінованого удару по українській столиці. Столична влада повідомила про наслідки ворожої атаки.

Внаслідок ворожого обстрілу наслідки фіксуються у різних районах Києва: Шевченківському, Подільському, Солом'янському, Дарницькому, Оболонському та Голосіївському.

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Теги: Київ обстріл повітря

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