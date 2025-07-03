Грози та шквальний вітер: синоптики попередили про негоду у столиці

Негода триматиметься з другої половини дня 4 липня з утриманням уночі 5 липня

У Києві 4 липня оголошено I рівень небезпечності

У другій половині дня 4 липня з утриманням уночі 5 липня в Києві та області очікуються грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Також у столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території Київщини та Києва інфографіка: Український гідрометцентр

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, вдень 28 червня Київ накрив град з грозою. Внаслідок цього подекуди затопило вулиці. Зокрема, сильний дощ в столиці почався приблизно о 16:00. Так, за даними місцевих Telegram-каналів, на вулиці Гарматній через негоду утворився умовний «водоспад». Також потоп на Стеценка.

Раніше повідомлялося, що наприкінці робочого тижня Україну накриє спекотна погода. Температура повітря подекуди підніметься до +37 градусів тепла. Найспекотнішим днем найближчим часом стане п'ятниця, 4 липня, коли практично по всій території України очікується +28...+34 градуси. А у південних областях та на Закарпатті на певних метеостанціях значення температури можуть наближатися до +35...+37 градусів.