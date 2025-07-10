Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах

Загроза триває, перейдіть в укриття

Росія продовжує тероризувати мирне на селення України. Цієї ночі Київ опинився під масованою атакою російських безпілотників та балістичних ракет. Наслідки ворожого обстрілу повідомила столична влада, інформує «Главком».

Шевченківський район

Внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, частини ворожого БпЛА впали поблизу АЗС. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес також виникла пожежа.

Дарницький район

Уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Також відомо про пожежу на території гаражного кооперативу у цьому ж районі та поблизу АЗС.

Солом'янський район

Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. У цьому ж районі за іншою адресою горить дах нежитлової будівлі. Медики попрямували на виклик, двох постраждалих госпіталізували.

Подільський район

Зафіксовано падіння уламків. Внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Оболонський район

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Цієї ночі протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухають вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей.

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами.

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий.

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.