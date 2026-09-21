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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн на Новій Дарниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн на Новій Дарниці
Оселя загальною площею 25 кв. м розташована на четвертому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку 1980 року будівництва
фото: olx.ua

Квартира розташована на масиві Нова Дарниця

Поки середня вартість оренди однокімнатного житла в столиці тримається на рівні 18 тис. грн, на ринку з'являються рідкісні бюджетні варіанти. «Главком» знайшов варіант житла у Дарницькому районі за ціною 5 тис. грн на місяць, головною особливістю якого є автономність під час блекаутів – у будинку обіцяють роботу опалення, водопостачання та навіть ліфта.

Квартира розташована на масиві Нова Дарниця
Квартира розташована на масиві Нова Дарниця
скриншот з сайту olx.ua

Помешкання розташоване за адресою: вулиця Вереснева, 17. Орендодавці оцінюють житло у 5 тис. грн на місяць (додатково сплачується застава у розмірі 5 тис. грн та 50% комісії рієлтору).

Оселя загальною площею 25 кв. м розташована на четвертому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку 1980 року будівництва. Важлива перевага для нинішніх реалій – під час знеструмлень у будинку продовжують працювати ліфт, опалення та водопостачання.

У квартирі збережено старі дерев’яні вікна
У квартирі збережено старі дерев’яні вікна
фото: olx.ua
Кімната площею 12 кв. м без меблів
Кімната площею 12 кв. м без меблів
фото: olx.ua

Житлова кімната має площу 12 кв. м. Вона повністю порожня – замість ліжка чи дивана орендарям пропонують заїжджати зі своїми меблями. Загальний стан помешкання власники описують як «під ремонт». Орендодавці лояльні до мешканців: сюди дозволяють заселятися з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями.

На компактній кухні відсутня плита
На компактній кухні відсутня плита
фото: olx.ua

Кухня в помешканні компактна – її площа складає 5 кв. м. Наразі тут встановлено мінімальний набір кухонних меблів, пральний автомат та холодильник, проте відсутня плита для приготування їжі. Утім, власники зазначають, що придбати плиту можна в рахунок залогової суми або плати за перший місяць оренди.

Замість повноцінної ванни – душовий піддон
Замість повноцінної ванни – душовий піддон
фото: olx.ua

Санвузол у квартирі суміжний. Замість класичної ванни тут облаштовано душовий піддон.

Квартира має суміжний санвузол
Квартира має суміжний санвузол
фото: olx.ua

Балкона в цій квартирі немає, а планування помешкання – суміжно-прохідне.

Будинок розташований у районі з розвиненою інфраструктурою: у пішій доступності є парк із зоною відпочинку, озеро, ліс, лікарня, поліклініка, школи, дитячі садочки, ринок та супермаркети. До зупинки громадського транспорту – близько семи хвилин пішки.

Вереснева вулиця розташована в Дарницькому районі міста Києва. Вона належить до історичної місцевості та житлового масиву Нова Дарниця, а її кінцева частина (ближче до вулиці Тростянецької) безпосередньо межує або часто відноситься ріелторами до мікрорайону Рембаза. Через своє розташування у промислово-житловому вузлі лівого берега, ця локація та її суміжні квартали неодноразово фігурували у зведеннях воєнних станів через російські обстріли столиці.

Зазначимо, «Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Раніше «Главком» показував варіант на Воскресенці за 7 тис. грн, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті. Також ми розповідали про житло у Деснянському районі за 5 999 грн, де світло обіцяли навіть під час масових відключень.

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Теги: Київ ціни оренда

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