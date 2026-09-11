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У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів
У суботу, 12 вересня, Ярослава Гресь особисто проведе останні авторські екскурсії
фото: Ярослава Гресь

Всіх, хто планував побачити виставку Ukraine WOW «Той день» в Києві, чекають завтра та післязавтра

Цими вихідними, 12 та 13 вересня, у столиці пройдуть останні дні роботи інтерактивної виставки «Той день». Проєкт команди Ukraine WOW змушений достроково припинити роботу в Києві через постійні безпекові загрози та тривалі сирени. Про це повідомила співзасновниця агенції Gres Todorchuk Ярослава Гресь, інформує «Главком».

За словами співзасновниці, рішення стало вимушеним кроком, оскільки через безпековий режим команда та відвідувачі змушені більшість часу проводити в укриттях.

«З перших днів після відкриття повітряні тривоги не дають нам можливості працювати. Команда з 50 людей та наші відвідувачі змушені постійно чекати в укритті. Тож ми вирішили перевигадати себе. Подумати про інші міста та інші формати», – зазначила Ярослава Гресь.

Гресь додала, що минулих вихідних, коли в місті не оголошували тривог, виставку відвідали понад 11 тисяч людей, що стало рекордом для команди.

У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів фото 1
фото: glavcom.ua

Інформація для власників квитків:

  • Повернення коштів: квитки на дати після 13 вересня можна повернути через особистий кабінет на Concert.ua до 18 вересня включно;
  • Використання надалі: бажаючі підтримати проєкт можуть зберегти квиток – він залишатиметься дійсним для відвідування наступного заходу від Ukraine WOW.

У суботу, 12 вересня, Ярослава Гресь особисто проведе останні авторські екскурсії о 12:00, 13:30 та 15:00.

Співзасновниця виставки на одній з локацій
Співзасновниця виставки на одній з локацій
фото: Ярослава Гресь
У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів фото 2
фото: Ярослава Гресь
У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів фото 3
фото: glavcom.ua
У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів фото 4
фото: glavcom.ua
У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів фото 5
фото: glavcom.ua
У Києві достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: заява організаторів фото 6
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, масштабна інтерактивна виставка «Той день», присвячена 35-річчю відновлення незалежності України, мала працювати на Центральному залізничному вокзалі Києва до 4 жовтня 2026 року.

На виставці вперше в історії експонуються офіційні символи президента України (штандарт, колар, булава та печатка), міжнародні нагороди Володимира Зеленського, а також п'ять знаменних прапорів – зокрема той, який внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року, та стяг із «Ланцюга єдності».

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Теги: Київ виставка тривога

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