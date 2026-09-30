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В Одесі застрелено чоловіка: поліція затримала підозрюваного під час втечі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Одесі застрелено чоловіка: поліція затримала підозрюваного під час втечі
На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці криміналістичної лабораторії обласної поліції
фото: Національна поліція

На місці події поліцейські помітили водія, який намагався поспіхом залишити місце події

В Одесі правоохоронці виявили на проїжджій частині тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Поліцейські затримали водія, який намагався втекти з місця події. Про це повідомила поліція Одеської області, пише «Главком».

Інцидент стався на Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка з вогнепальними пораненнями, який лежав на проїжджій частині поруч із автомобілем Chevrolet. За попередніми даними поліції, загиблий, ймовірно, був водієм цієї машини.

На місці події поліцейські також побачили водія ЗАЗ «Таврія», який намагався залишити місце події. Його затримали правоохоронці. Наразі з чоловіком проводять невідкладні слідчі дії.

На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці криміналістичної лабораторії обласної поліції. Правоохоронці оглядають місце події, збирають докази та встановлюють обставини загибелі чоловіка.

Поліція поки не повідомляє подробиць щодо можливих мотивів стрілянини, а також не розкриває інших обставин конфлікту. Процесуальне рішення у справі мають ухвалити після проведення першочергових слідчих дій.

Наразі офіційно підтверджено лише факт виявлення загиблого з вогнепальними пораненнями та затримання чоловіка, який намагався втекти з місця події. Його процесуальний статус і причетність до загибелі чоловіка мають бути встановлені в межах розслідування.

Варто зазначити, що правоохоронці підозрюють керівника комунальної установи обласної ради на Одещині у розтраті понад 880 тис. грн під час закупівлі медичного обладнання для обласної клінічної лікарні. За даними слідства, до вартості договору незаконно включили податок на додану вартість, хоча такі медичні вироби на період воєнного стану звільнені від оподаткування. 

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Теги: Одеса кримінал поліція стрілянина

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