Замах на директора клініки репродуктології у Києві. Нацполіція затримала зловмисника

Наразі тривають слідчі дії

Поліцейські затримали зловмисника, який 3 вересня у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За даними поліцейських, 71-річний чоловік отримав численні вогнепальні поранення. Станом на зараз він у важкому стані перебуває в реанімації.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії. Поліція пообіцяла розкрити всі деталі згодом.

Нагадаємо, у Києві чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Стрілянина сталася у Святошинському районі 3 вересня близько 10 ранку біля вхідних дверей медзакладу.

Згодом з'ясувалося, що під час стрілянини було поранено директора клініки репродуктивної медицини «ІГР» Ігоря Ільїна. Потерпілого з численними вогнепальними пораненнями доправили до лікарні, його стан оцінюють як тяжкий.

За фактом нападу правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Мотиви стрілянини та інші обставини злочину встановлюють слідчі.