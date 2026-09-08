Головна Київ Новини
search button user button menu button

Замах на директора клініки репродуктології у Києві. Нацполіція затримала зловмисника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Замах на директора клініки репродуктології у Києві. Нацполіція затримала зловмисника
Зловмисник влаштував стрілянину 3 вересня у Святошинському районі
фото: поліція Києва/Telegram

Наразі тривають слідчі дії

Поліцейські затримали зловмисника, який 3 вересня у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За даними поліцейських, 71-річний чоловік отримав численні вогнепальні поранення. Станом на зараз він у важкому стані перебуває в реанімації.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії. Поліція пообіцяла розкрити всі деталі згодом.

Нагадаємо, у Києві чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Стрілянина сталася у Святошинському районі 3 вересня близько 10 ранку біля вхідних дверей медзакладу.

Згодом з'ясувалося, що під час стрілянини було поранено директора клініки репродуктивної медицини «ІГР» Ігоря Ільїна. Потерпілого з численними вогнепальними пораненнями доправили до лікарні, його стан оцінюють як тяжкий.

За фактом нападу правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Мотиви стрілянини та інші обставини злочину встановлюють слідчі.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ останнім часом перетворився у справжнє прифронтове місто з безперервними повітряними тривогами
«Це вже не просто шахеди». Радник президента Флеш про терор Києва та проблеми української ППО
2 вересня, 12:21
Юлія Свириденко показала свій костюм на етнофестивалі
Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві: фото образу
10 серпня, 09:49
Для отримання допомоги або внесення до списків мешканцям варто заздалегідь звернутися до відповідної установи
Київ формує списки для евакуації деяких жителів на випадок тривалого блекауту
12 серпня, 17:48
Висаджування нових рослин у сквері на Почайній
До Дня Незалежності у столичному сквері на Почайній з'явилося 500 нових рослин
25 серпня, 08:18
Загоряння в 16-поверховому житловому будинку ЖК «Місто квітів»
Атака на Київ: у Подільському районі виникла пожежа в 16-поверхівці (фото)
1 вересня, 11:44
Зйомки шоу «Караоке на майдані» відбудуться в іншому місті
Росіяни зірвали запис легендарного українського телешоу
4 вересня, 10:04
Спецпосланці президента США вперше приїхали до Києва
Стартували переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером
6 вересня, 14:24
Стрілянина сталася 3 вересня близько 10:00 біля вхідних дверей медичного закладу у Святошинському районі столиці
Стрілянина у Святошинському районі: названо ім'я пораненого директора клініки
3 вересня, 14:16
Ліцей «Інтелект» Дарницького району, який у минулому році був на першому місці, опинився на сьомому місці
Кращі заклади столиці: оприлюднено ТОП-10 шкіл Києва за підсумками НМТ
4 вересня, 14:26

Новини

Путін відповів на мирний план Трампа масованим ракетним ударом по Києву
Путін відповів на мирний план Трампа масованим ракетним ударом по Києву
Замах на директора клініки репродуктології у Києві. Нацполіція затримала зловмисника
Замах на директора клініки репродуктології у Києві. Нацполіція затримала зловмисника
Масований удар по Київській області: влада повідомила про постраждалого
Масований удар по Київській області: влада повідомила про постраждалого
Масована атака на столицю. Рятувальники показали наслідки (фото)
Масована атака на столицю. Рятувальники показали наслідки (фото)
Транспортний колапс у Києві. Прем'єр провів термінову нараду
Транспортний колапс у Києві. Прем'єр провів термінову нараду
На трасі Київ – Чоп відновлено рух після детонації у селі Мила
На трасі Київ – Чоп відновлено рух після детонації у селі Мила

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2026
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
80K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
67K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
48K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

Польща піднімала військові літаки через атаку Росії по Україні
Сьогодні, 08:59
Шахед впав біля зоопарку в Києві – ЗМІ
Сьогодні, 08:41
Кремль будував переговорну позицію на вигаданих успіхах армії – ISW
Сьогодні, 08:23
Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Вчора, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Вчора, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Вчора, 14:08

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua