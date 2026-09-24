Головна Країна Культура
search button user button menu button

На місці поваленого Леніна в Києві з’явиться пам’ятник Мазепі

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
На місці поваленого Леніна в Києві з’явиться пам’ятник Мазепі
Бюст Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі відкрили у червні 2026 року, а тепер пам’ятник гетьману встановлять у столиці
фото:president.gov.ua

Уряд підтримав пропозицію щодо встановлення пам’ятника гетьману в центрі столиці

У Києві встановлять пам’ятник гетьману Івану Мазепі. Кабінет Міністрів підтримав відповідну пропозицію Міністерства культури України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство культури України.

Майбутній пам’ятник планують встановити на бульварі Тараса Шевченка у Києві – на місці, де раніше розташовувався пам’ятник Володимиру Леніну.

Як оберуть проєкт пам’ятника

Вигляд пам’ятника визначать за результатами відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт. Його організують Міністерство культури України, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти і Київська міська державна адміністрація.

Міністерство культури також виступить замовником проєктування та виготовлення пам’ятника.

Іван Мазепа – гетьман Війська Запорозького, політичний і державний діяч, який відіграв значну роль у розвитку освіти, культури та розбудові Києва. За його підтримки Києво-Могилянська академія стала одним із провідних духовних і наукових центрів України.

Мазепа був одним із найбільших меценатів української столиці. За його ініціативи та коштом будували й перебудовували Софію Київську, Києво-Печерську лавру, Михайлівський Золотоверхий монастир, Кирилівську церкву та інші храми. Період його правління пов'язують із розквітом українського бароко та відродженням Києва як духовного центру України.

Гетьман прагнув посилення політичної самостійності України. У 1708 році під час Північної війни Мазепа виступив проти московського царя Петра І та уклав союз зі шведським королем Карлом XII. Після цього Москва оголосила Мазепу зрадником, а Російська православна церква наклала на нього анафему. 

Хто профінансує встановлення

Витрати на встановлення пам’ятника та благоустрій прилеглої території планують здійснити за рахунок бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення пам’ятника можуть залучати й інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Водночас остаточна вартість робіт наразі не визначена. Її встановлять після проведення конкурсу та підготовки проєктно-кошторисної документації.

Що відомо про ініціативу

Як зазначає Мінкульт, встановлення пам’ятника Мазепі є ініціативою президента Володимира Зеленського. Він озвучив її 28 червня 2026 року під час відзначення 30-річчя Конституції України на території Києво-Печерської лаври.

Реалізацію ініціативи передбачає указ президента від 21 серпня 2026 року №781 «Питання вшанування пам’яті гетьмана України Івана Мазепи».

«Іван Мазепа – одна з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб’єктність України та підтримував розвиток української культури й освіти», – заявила міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, пам’ятник має бути створений за результатами відкритого конкурсу із залученням професійної спільноти та з дотриманням необхідних процедур.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Володимир Зеленський підписав указ про підготовку та реалізацію проєкту встановлення у Києві пам’ятника Івану Мазепі. Документ передбачає проведення відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт монумента.

Читайте також:

Теги: Київ пам'ятник Іван Мазепа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бомбосховище Київського міського пологового будинку №3 25 лютого 2022 року
Скільки дітей народилося в Києві за час війни: офіційні цифри
24 серпня, 14:27
Момент падіння уламків дрона потрапив на відео
Під час атаки на Київ 27 серпня збитий дрон впав біля Подільського мосту (відео)
27 серпня, 14:03
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 18:24
У Києві чутно вибухи, працює ППО
1 вересня, 18:38
Моніторинговий паблік заявив, що РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі неподалік від центрального вокзалу в Києв
«Укрзалізниця» відреагувала на чутки про удар по Центральному вокзалу в Києві
2 вересня, 13:01
Російському угрупованню потрібно було б зібрати понад 70 тис. військових для повторного наступу
Командувач Нацгвардії прокоментував загрозу повторного наступу РФ на Київ
8 вересня, 21:04
Вирва біля супермаркета у Солом’янському районі Києва
Удар по Солом’янському району столиці: на місці влучання утворилася вирва (відео)
8 вересня, 10:49
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
16 вересня, 21:31
Наслідки атаки по НПЗ у Москві
Росія пообіцяла ще жорстокіше бомбити Київ після удару по Москві
20 вересня, 21:18
На місце події виїхали слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори Голосіївського управління поліції
У Києві студентів під час тривоги не впустили до укриття: поліція почала перевірку
Вчора, 09:43

Культура

На місці поваленого Леніна в Києві з’явиться пам’ятник Мазепі
На місці поваленого Леніна в Києві з’явиться пам’ятник Мазепі
Папір чи цифра: «Главком» з’ясував, скільки можна заощадити на електронних книгах
Папір чи цифра: «Главком» з’ясував, скільки можна заощадити на електронних книгах
Президент відзначив авторів фільму про війну, який підкорив Венецію
Президент відзначив авторів фільму про війну, який підкорив Венецію
Тетяні Цимбал – 80: як легенда українського телебачення починала кар’єру
Тетяні Цимбал – 80: як легенда українського телебачення починала кар’єру
На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк
На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк
В Україні оновлено правила проведення масових заходів під час тривог
В Україні оновлено правила проведення масових заходів під час тривог

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua