На місці поваленого Леніна в Києві з’явиться пам’ятник Мазепі

Бюст Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі відкрили у червні 2026 року, а тепер пам’ятник гетьману встановлять у столиці

Уряд підтримав пропозицію щодо встановлення пам’ятника гетьману в центрі столиці

У Києві встановлять пам’ятник гетьману Івану Мазепі. Кабінет Міністрів підтримав відповідну пропозицію Міністерства культури України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство культури України.

Майбутній пам’ятник планують встановити на бульварі Тараса Шевченка у Києві – на місці, де раніше розташовувався пам’ятник Володимиру Леніну.

Як оберуть проєкт пам’ятника

Вигляд пам’ятника визначать за результатами відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт. Його організують Міністерство культури України, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти і Київська міська державна адміністрація.

Міністерство культури також виступить замовником проєктування та виготовлення пам’ятника.

Іван Мазепа – гетьман Війська Запорозького, політичний і державний діяч, який відіграв значну роль у розвитку освіти, культури та розбудові Києва. За його підтримки Києво-Могилянська академія стала одним із провідних духовних і наукових центрів України. Мазепа був одним із найбільших меценатів української столиці. За його ініціативи та коштом будували й перебудовували Софію Київську, Києво-Печерську лавру, Михайлівський Золотоверхий монастир, Кирилівську церкву та інші храми. Період його правління пов'язують із розквітом українського бароко та відродженням Києва як духовного центру України. Гетьман прагнув посилення політичної самостійності України. У 1708 році під час Північної війни Мазепа виступив проти московського царя Петра І та уклав союз зі шведським королем Карлом XII. Після цього Москва оголосила Мазепу зрадником, а Російська православна церква наклала на нього анафему.

Хто профінансує встановлення

Витрати на встановлення пам’ятника та благоустрій прилеглої території планують здійснити за рахунок бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення пам’ятника можуть залучати й інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Водночас остаточна вартість робіт наразі не визначена. Її встановлять після проведення конкурсу та підготовки проєктно-кошторисної документації.

Що відомо про ініціативу

Як зазначає Мінкульт, встановлення пам’ятника Мазепі є ініціативою президента Володимира Зеленського. Він озвучив її 28 червня 2026 року під час відзначення 30-річчя Конституції України на території Києво-Печерської лаври.

Реалізацію ініціативи передбачає указ президента від 21 серпня 2026 року №781 «Питання вшанування пам’яті гетьмана України Івана Мазепи».

«Іван Мазепа – одна з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб’єктність України та підтримував розвиток української культури й освіти», – заявила міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, пам’ятник має бути створений за результатами відкритого конкурсу із залученням професійної спільноти та з дотриманням необхідних процедур.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Володимир Зеленський підписав указ про підготовку та реалізацію проєкту встановлення у Києві пам’ятника Івану Мазепі. Документ передбачає проведення відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт монумента.