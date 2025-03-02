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На Київщині рибалки опинились у крижаній пастці: відео порятунку

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Київщині рибалки опинились у крижаній пастці: відео порятунку
Правоохоронці та рятувальники визволили рибалок з крижаної пастки
скриншот з відео

Ніхто з рибалок не постраждав

На Київщині правоохоронці спільно з ДСНС врятувати рибалок, які опинились у крижаній пастці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на Київському водосховищі неподалік села Нові Петрівці застрягли на кризі п'ятеро рибалок та потребують допомоги.

«Через те, що виник розрив завширшки близько 10 метрів, який відрізав шлях до суходолу, чоловіки опинилися приблизно за кілометр від берега та не могли самотужки врятуватися», – йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули поліцейські відділу реагування патрульної поліції та долучилися до рятувальної операції спільно з працівниками ДСНС. Всіх постраждалих було доставлено до берега, де на них чекала карета швидкої допомоги. Ніхто з рибалок не постраждав.

«Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил безпеки на льоду. Через коливання температури льодовий покрив може бути небезпечним, навіть якщо здається міцним», – додали правоохоронці.

 

Нагадаємо, що на Миколаївщині 1 березня у Первомайську двоє дітей зникли на річці Синюха, ймовірно, провалившись під лід. Тіло другого хлопчика рятувальники знайшли сьогодні, 2 березня.

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Теги: рятувальники поліція Київщина водойма рибальство

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