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Атака дронів на Київщину: зайнялись пожежі, є пошкоджені будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака дронів на Київщину: зайнялись пожежі, є пошкоджені будинки
Вогнеборці гасять пожежу через атаку дронів
фото: ДСНС

Постраждали 28-річна жінка та 49-річний чоловік

Цієї ночі росіяни завдали удару по Київщині. Через падіння уламків ворожих дронів пошкоджені приватні будинки та є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка.

«Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається», – написав Калашник.

Пошкоджені будівлі на Київщині через ворожу атаку
Пошкоджені будівлі на Київщині через ворожу атаку
фото: Микола Калашник

Також у Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

В Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві.

Через ворожу атаку зайнялась пожежа
Через ворожу атаку зайнялась пожежа
фото: Микола Калашник

Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. 

У ніч на 23 березня росіяни здійснили чергову атаку на Київ. У кількох районах столиці впали уламки ворожих дронів. Міський голова Віталій Кличко підбив перші підсумки нічної атаки на Київ. 

Наразі відомо, що постраждали семеро мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

У Дніпровському районі уламки збитого БпЛА влучили в житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Також у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення – заклад харчування.

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків у промзону. У Подільському районі уламки впали на багатоповерхівку, що також призвело до пожежі на верхньому поверсі.

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Теги: пожежа стрес Микола Калашник дрон Київщина обстріл

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