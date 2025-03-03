Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко»

Зеленський: Україні потрібні конкретні гарантії безпеки з носіями цих гарантій безпеки, з відповідальністю за обсяги цієї допомоги

Володимир Зеленський підкреслив, що для України важливо, щоб мир був справедливим, чесним, а головне – сталим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування глави української держави з журналістами у Лондоні.

«Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав», – зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що для України важливо, щоб мир був справедливим, чесним, а головне – сталим.

Президент України повідомив, що країні потрібні конкретні гарантії безпеки з носіями цих гарантій безпеки, з відповідальністю за обсяги цієї допомоги.

«В якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі, на суші і в небі. Я маю на увазі не допомогу, а присутність. Це частина гарантій безпеки», – пояснив Зеленський.

Зеленський зазначив, що сьогодні не говорять про поступки, бо це неправильна розмова. Український президент «чує» сигнали від партнерів, але треба розуміти, що Україна ніколи не визнає будь-які окуповані території російськими.

«Для нас це буде тимчасова окупація. В залежності від підтримки України буде залежати впевненість нашого народу, тому ми так сьогодні і настроєні, що ці гарантії безпеки повинні бути такі, які повинні на 100% унеможливити можливість Росії прийти ще однією агресією», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що перед початком саміту, який відбувся у Лондоні 1 березня, британський прем‘єр Стармер підкреслив, що європейські держави мають діяти рішуче, адже зараз настав «момент, який випадає раз на покоління».

«Ми зібралися тут сьогодні, тому що це момент, який буває раз на покоління для безпеки Європи, і ми всі повинні зробити крок вперед», – заявив Стармер.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала саміт лідерів «хорошою та відвертою дискусією». Вона повідомила, що на саміті обговорювали необхідність всеосяжних гарантій безпеки, включно з наданням Україні сильної позиції та забезпеченням того, щоб мати засоби для «зміцнення та захисту».