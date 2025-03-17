Крим – це Україна! За кордоном пройде масштабна акція до річниці незаконної анексії півострова

«Крим став першою окупованою територією України через агресію Росії та мовчазний дозвіл світової спільноти», – зазначає команда Strichka

Активісти виходитимуть до центральних площ міст в різних країнах світу з символічними табличками

З 17 по 24 березня по всьому світу відбудеться глобальна акція «Кримська вулиця, Україна», присвячена 11-й річниці незаконної анексії Криму Росією. Ініціатором події виступає цифрова платформа українців за кордоном Strichka. Про це повідомляє «Главком».

Метою акції є нагадати міжнародній спільноті, що Крим був, є і буде частиною України, а також привернути увагу до злочинів Росії на тимчасово окупованому півострові.

«Крим став першою окупованою територією України через агресію Росії та мовчазний дозвіл світової спільноти. Ми не дамо забути, з чого почалась окупація України, і прагнемо нагадати світові про необхідність відновлення територіальної цілісності нашої держави», – зазначає команда Strichka.

Що відбудеться в межах акції?

Офлайн заходи. Активісти виходитимуть до центральних площ міст в різних країнах світу з символічними табличками з назвами вулиць, пов’язаними з Кримом, плакатами та інфографікою. Планується створення фото та відео контенту на фоні тимчасових табличок із написами Crimea Street, Free Crimea або Crimea is Ukraine.

Онлайн кампанія. Публікація фото та відео з офлайн заходів у соціальних мережах із ключовим хештегом #CrimeaIsUkraine. Розповсюдження інформаційних матеріалів (плакати, інфографіка) та відеороликів в соціальних мережах.

Як долучитися до акції «Кримська вулиця, Україна»

Виходьте з плакатами на центральну площу у вашому місті.

Публікуйте фото та відео з акції у соцмережах із хештегом #CrimeaIsUkraine.

Завантажуйте застосунок Strichka, виконуйте спеціальні завдання та поширюйте інформацію про акцію.

Підтримайте інформаційну кампанію, залучайте друзів, знайомих іноземців та медіа до висвітлення проблеми окупації Криму.

Матеріали доступні за посиланням:

Інфографіка про злочини Росії в Криму.

Відеоролик.

Візуальні матеріали (плакати, таблички тощо).

За даними правозахисних організацій, з 2014 року:

70 тис. мешканців Криму виїхало з півострова, натомість в'їхало 700 тис. росіян.

Зафіксовано 10 тис. порушень прав людини, з них майже 7 тис. – щодо представників кримськотатарського народу

371 політичний в'язень та переслідуваний у кримінальних справах, більшість з яких – кримські татари

Зауважимо, Росія окупувала та анексувала Крим у 2014 році. Україна заявляє, що поверне всі свої окуповані території разом із Кримом.