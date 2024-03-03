«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг до Львова: графік

У наступні вихідні зі столиці відправиться додатковий швидкісний потяг

«Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд №741/742 сполученням Київ – Львів на наступні вихідні. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Зі столиці потяг відправиться о 14:58, а до Львова прибуде о 20:56. Відправка у зворотному напрямку – о 08:05, прибуття до Києва – о 14:10.

Квитки вже доступні застосунку компанії.

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Нагадаємо, що «Укрзалізниця» пояснила, як діяти тим, хто запізнився на поїзд через протести в Польщі.

Раніше «Укрзалізниця» оголосила про призначення додаткових рейсів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів.

До слова, «Укрзалізниця» уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.