У Києві спалахнула пожежа в школі, дітей евакуйовано (відео)

У середині приміщення повність в диму

Усі екстрені служби наразі працюють на місці

Сьогодні, 16 лютого, у Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії №17. Дітей й персонал освітнього закладу евакуювали.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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«Пожежу в гімназії в Солом'янському районі оперативно локалізували. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали», – пише пресслужба.

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Зазначається, що усі екстрені служби наразі працюють на місці. Інші подробиці не уточнюються.

Раніше, 25 січня, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у школі. Учні навчального закладу навчалися протягом тижня дистанційно. За даними Головного управління ДСНС у столиці, займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи, а повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Мішуги надійшло 25 січня о 8:23. О 8:56 займання було ліквідовано.